Já pensou em trabalhar na ONU?

As inscrições para o programa Jovens Profissionais da ONU estão abertas e vão até 09/08. Não perca esta oportunidade!

Anualmente, as Nações Unidas, através do Programa Jovens Profissionais (Young Professional Talents), buscam jovens talentos que desejam começar uma carreira internacional na organização.

Interessados devem ter até 32 anos, fluência em inglês ou francês, ser cidadãos de um dos países participantes e ter ensino superior completo. As candidaturas podem ser feitas online, até 9 de agosto, através do portal de Carreiras da ONU.

> Confira as vagas oferecidas este ano, com destino de trabalho em Genebra, Nairobi, Santiago, Viena, Nova York, Addis Ababa, Bangkok e/ou Beirut:

– Assuntos legais – Associate Social Affairs Officer. Saiba mais AQUI.

– Assuntos sociais – Associate Social Affairs Officer. Saiba mais AQUI.

– Estatística – Associate Statistician. Saiba mais AQUI.

Se a sua inscrição for bem-sucedida e você for elegível, será convocado para fazer um exame que acontecerá online em outubro e dezembro.

Confira as orientações adicionais sobre como candidatar-se AQUI. Leia as perguntas frequentes sobre o programa AQUI.

Dúvidas adicionais devem ser enviada diretamente para o contato disponível na página do programa. Acompanhe as vagas oferecidas pela ONU na página do Facebook e no Twitter.

