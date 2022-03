Já pensou em fazer a graduação na Espanha?

As candidaturas para a “fase estrangeiros” nas universidades da Andaluzia encerram dia 25/03 e não exigem a apresentação do ENEM ou vestibular. Confira!

Se você está pensando em estudar na Espanha, a Andaluzia está com as candidaturas para a fase estrangeiros aberta até o dia 25 de março. Além de ser uma das regiões mais lindas do país, suas 10 universidades são excelentes e oferecem cursos nas mais diversas áreas do conhecimento.

O processo, que é bastante simples e rápido, pode ser feito através deste LINK. Você só precisa ter completado o ensino médio no Brasil – provas de acesso como vestibular, ENEM ou EBAU não são exigidas. Todos os trâmites são feitos no site do Distrito Único Andaluz (DUA), onde as dez universidades públicas coordenam a oferta de estudos e processos de admissão de estudantes.

Vale lembrar que nas universidades públicas da Andaluzia o sistema de “bonificación de matrícula” (bônus de matrícula) é aplicado. Alunos com bom rendimento em seus cursos não pagam a matrícula do ano seguinte, o que na prática quer dizer que o custo de sua formação pode ficar restrito apenas ao seu primeiro ano de estudos. Mais informações sobre a bônus do preço da matrícula AQUI.

> Requisitos para participar:

– Ter nacionalidade estrangeira ou dupla nacionalidade (ex. Espanha – Brasil).

– Ter obtido o diploma de ensino médio após 1º de janeiro de 2019.

Neste momento da candidatura, alunos brasileiros podem apresentar seu histórico escolar e diploma em português, mas a homologação do documentos escolares (diploma e histórico escolar) deverá ser feita no Ministério da Educação Espanhol antes de 19 de julho.

Alunos que ainda não tenham concluído seus estudos no Brasil, participarão das vagas que restarem da chamada da fase de estrangeiros, desde que comprovem a conclusão do ensino médio e solicitem a homologação dos seus documentos (diploma e histórico escolar) ao Ministério da Educação Espanhol antes de 19 de julho de 2022. Saiba mais AQUI.

O trâmite de homologação dos documentos escolares do ensino médio é realizado pelo Escritório de Educação da Embaixada da Espanha no Brasil. Todas as informações podem ser encontradas no site, onde dúvidas serão respondidas através dos contatos e redes sociais ali indicados.

