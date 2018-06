Itália oferece bolsas para mestrado com estágio

São 9 meses de estudo com direito a um estágio em uma empresa italiana. Inscrições até 28/02.

O programa Invest Your Talent in Italy (ITY), patrocinado pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, está oferecendo bolsas para mestrado em 22 universidades italianas. A oportunidade é especial porque oferece aos alunos a possibilidade de realizar um estágio de três meses em uma empresa italiana, durante os seus estudos. É que o ITY criou parcerias entre as principais empresas e universidades italianas e os cursos oferecidos, foram adaptados para atender às demandas relevantes do mercado de trabalho.

Com duração de nove meses, o ITY oferece um curso de italiano intensivo, isenção de taxas universitárias, oito mil euros (pagos a cada três meses), estágios de três meses em empresas italianas e apoio aos estudantes participantes.

Conheça as 22 universidades parceiras:

– University of Brescia

– University of Calabria

– University of Ferrara

– University of Firenze

– University of Genova

– University of Salento

– University of Macerata

– IULM – International University of Languages and Media

– University of Milano “Bicocca”

– Politecnico di Milano

– University of Modena And Reggio

– University of Padova

– University of Pavia

– University for Foreigners “Dante Alighieri”

– LINK Campus University

– Luiss – Guido Carli Free International University for Social Studies

– University of Roma “La Sapienza”

– University of Roma “Tor Vergata”

– Politecnico di Torino

– University of Trento

– University of Udine

– University of Verona

Para candidatar-se à bolsa de estudos é preciso ter apresentado sua candidatura a um dos mestrados incluídos no programa, que contempla cursos em Engenharia, Tecnologias Avançadas, Arquitetura, Design, Economia e Gestão. Procure o curso de seu interesse AQUI.

Requisitos para participação

– Ter até 28 anos

– Ter um diploma de Bacharelado (graduação)

– Apresentar o histórico escolar com tradução juramentada. Se os seus documentos acadêmicos originais foram emitidos em inglês, espanhol ou francês não há necessidade de fazer a tradução juramentada.

– Apresentar um Vídeo Essay de no máximo 1 minuto / 10Mbyte em inglês no qual você vai contar quem é, porque quer fazer parte deste programa e qual é a sua motivação para estudar na Itália e se conectar com o país.

Além disso, você terá que enviar uma cópia de seu passaporte (válido), seu currículo, e uma ou mais cartas de recomendação escritas por um mentor/professor/empregador. As cartas devem ser endereçadas à universidade ou ao Invest Your Talent in Italy Technical Committee. Candidatos também devem fornecer os dados completos de seus “recomendadores”. Para finalizar a documentação, como todos os cursos oferecidos são em inglês, você terá que apresentar proficiência no idioma, por meio de um TOEFL (iBT – 92) ou um IELTS (média 6.5).

Confira o

Documento Edital do Programa Invest Your Talent in Italy PDF

Pronto para fazer sua inscrição? Siga o passo-a-passo AQUI.

