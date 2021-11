Investimento e apoio a práticas ESG são tema de masterclass da Universidade do Sul da California

Evento será seguido de sessão informativa com o diretor do IBEAR- MBA da Marshall School of Business que incluirá dicas sobre bolsas de estudo. Dia 10/11, às 19h.

No dia 10 de novembro, às 19h, a Universidade do Sul da Califórnia (USC) realizará a masterclass “Como o investimento financeiro pode salvar o mundo”, ministrada por Adlai Wertman. O professor de Empreendedorismo Social, é diretor fundador do Brittingham Social Enterprise Lab e diretor acadêmico do mestrado em Empreendedorismo Social e dos programas Warren Bennis Scholars.

O evento é uma prévia do programa International Business Education and Research – IBEAR MBA da Marshall School of Business. Ao final, os participantes terão acesso a uma sessão informativa com Pankaj Bhushan, diretor-associado do MBA, para esclarecimento de dúvidas sobre o processo seletivo, inscrições, atividades realizadas durante a jornada acadêmica e dicas de como concorrer às bolsas de estudo de até 50 mil dólares ofertadas a brasileiros.

A masterclass também contará com a presença do ex-aluno da USC Marshall School of Business, Jered Metzger, co-fundador e diretor de investimentos da Aneuvia, empresa independente que oferece estratégias de investimento ESG sustentáveis ​​para famílias, indivíduos e instituições. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI.

Fundado em 1978, o IBEAR MBA já formou mais de 1,5 mil alunos que atuam em cargos de liderança em aproximadamente 60 países. Nos últimos anos, brasileiros representam cerca de 10% das turmas. Participantes têm em média 35 anos, cerca de 10 anos de experiência profissional, falam vários idiomas e demonstram forte compreensão do negócio e da cultura internacionais. Significativamente mais experiente que um estudante de MBA tradicional de dois anos, o participante típico do IBEAR pretende voltar ao mercado de trabalho em um nível mais sênior após a conclusão do curso.

O programa é voltado a candidatos com alto potencial, por isso o processo seletivo é baseado na experiência profissional do candidato, sua formação acadêmica, performance em testes de proficiência (GMAT ou GRE, além do TOEFL ou IELTS) e cartas de recomendação e de motivação. A seleção exige um mínimo de seis anos de experiência profissional e o diploma de bacharelado completo.

Mais detalhes sobre o IBEAR MBA podem ser acessados no site. Interessados devem enviar seus currículos, em inglês, para o e-mail Ibearmba@marshall.usc.edu . As inscrições estão abertas, mas é aconselhável que os candidatos se inscrevam o quanto antes, principalmente os candidatos à bolsa.

Sobre a USC Marshall School of Business

Com ênfase em empreendedorismo e inovação, investigação em colaboração e responsabilidade social, a USC Marshall School of Business está idealmente posicionada para enfrentar os desafios de um ambiente de negócios em rápida mudança. Sua filosofia de que o sucesso exige uma compreensão do funcionamento interno do mercado global tem estabelecido a USC Marshall como líder entre as melhores escolas de negócios dos Estados Unidos. Além disso, a USC Marshall tem uma forte ligação com o Brasil. Desde 2017, a partir de uma parceria com a Fundação Lemann, a instituição criou a Cátedra de Empreendedorismo Jorge Paulo e Suzanna Lemann.

Sobre a University of Southern California, USC

Uma das maiores universidades dos Estados Unidos, a USC é um centro de pesquisa de referência mundial. Localizada em Los Angeles, com oito escritórios internacionais, a USC é uma das universidades americanas com maior número de alunos internacionais. Além disso, tem tradição em promover uma formação interdisciplinar através das suas 22 faculdades e mais de 90 centros de pesquisa. No Brasil, a USC tem uma representação sediada na cidade de São Paulo desde 2013, atualmente sob a responsabilidade do diretor Marcus Costa.

>> Serviço:

Masterclass: “Como o investimento financeiro pode salvar o mundo”

Quando: 10 de novembro, às 19h

Inscrições gratuitas AQUI.

