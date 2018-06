Intercâmbio com propósito social: voluntariado no exterior

Maior organização do mundo gerida por jovens e reconhecida pela ONU, a AIESEC, promove experiências de voluntariado pelo mundo.

Você já pensou em participar de um programa de voluntariado internacional de curta duração? Falo de passar um tempo fora do país, imerso em uma outra cultura, apoiando comunidades em suas necessidades. Exercitar a cidadania em nível global, empoderando e engajando pessoas, motivando a transformação social.

O voluntariado, uma excelente forma de aprendizado, além de trazer benefícios para a sociedade, é uma oportunidade de desenvolvimento pessoal incomparável. Por meio do trabalho voluntário, você entra em contato com diversas culturas e adquire consciência sobre o seu real impacto no mundo. É uma forma de se conhecer melhor, de encontrar seu potencial e de descobrir sua melhor versão.

Presente em mais de 125 países e territórios e reconhecida pela Organização das Nações Unidas – ONU, a AIESEC, maior organização mundial gerida por jovens, oferece o programa Voluntariado Global. Realizado em diversos países como Colômbia, Peru, África do Sul, Egito, Argentina, México e Romênia, o programa pode ter duração de até seis semanas e prepara o jovem para o projeto no qual quer participar. O diferencial é o desenvolvimento de quatro competências essenciais na formação de um líder: empoderamento de outros, orientação e solução, responsabilidade pelo mundo e autoconhecimento.

Para candidatar-se ao programa Voluntariado Global é preciso ter entre 18 e 30 anos, vontade de oferecer seu tempo e suas habilidades em prol do desenvolvimento de outros, e interesse de realizar projetos em ONGS. Não é necessário ser fluente em nenhum idioma, já que um dos objetivos é a imersão dos participantes no cotidiano local.

As inscrições devem ser realizadas no site da AIESEC. Na sequência, o interessado escolhe as vagas disponíveis no portal, é convidado para uma entrevista com a ONG e, quando aprovado, realiza o pagamento de uma taxa de R$ 1.500,00. O programa inclui transporte local, alimentação, hospedagem, jornada de liderança e suporte no país escolhido. Passagens aéreas, seguro viagem e dinheiro para gastos pessoais são de responsabilidade do voluntário.

Além do Voluntário Global, a AIESEC oferece outros três tipos de experiências, sempre com foco em desenvolvimento de lideranças:

> Intercâmbios de Estágios: estágios em uma empresa no exterior

> Empreendedor Global: imersão em uma Startup internacional

> Lar Global: oportunidade de receber um intercambista AIESEC de outro país em sua casa

Criada em 1948 em Liége, na Bélgica e hoje sediada em Roterdã, na Holanda a AIESEC, desde as suas origens, mobiliza e inspira jovens do mundo inteiro. Tem como missão possibilitar que os jovens descubram e desenvolvam seus potenciais para causar um impacto positivo na sociedade, através das oportunidades de liderança, intercâmbios e participação em um ambiente global de aprendizagem. No Brasil, a AIESEC conta com a parceria de 200 universidades em 23 estados, 53 escritórios locais, mais de dois mil membros voluntários e promove mais de oito mil intercâmbios ao ano!

