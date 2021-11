Instituto Weizmann de Ciências oferece programa virtual para alunos apaixonados por ciências

“A Window into the Future 2021-2022” começa neste domingo, 21 de novembro. São quatro sessões virtuais com os cientistas do Weizmann. Inscrições gratuitas.

O Instituto Weizmann de Ciências de Israel, considerado uma das mais respeitadas instituições de pesquisa multidisciplinar no mundo, está com inscrições abertas para o programa “A Window into the Future” (Uma Janela para o Futuro).

O programa é gratuito e voltado a alunos do ensino médio apaixonados por ciência e oferece quatro sessões virtuais em inglês com os principais cientistas do Weizmann. Diretamente de seus laboratórios no Instituto Weizmann de Ciências, eles compartilharão suas experiências pessoais sobre escolha de carreira, rotina diária e desafios. Participantes poderão tirar dúvidas além de interagir com alunos e professores de todo o mundo.

O primeiro encontro acontecerá neste Domingo, 21 de novembro às 11h (horário do Brasil). Na ocasião o Dr. Francesco Greco, apresentará o fascinante campo da Arqueologia e mostrará como é possível estudar a vida antiga na Terra. Artigos relacionados à pesquisa, vídeos e apresentações dos cientistas serão enviados antes de cada sessão.

Os encontros acontecerão online, sempre as 11h00, confira:

21/11 – Dr. Francesco Greco, do laboratório do Dr. Filipe Natalio, Scientific Archaeology Unit.

09/01/22 – Palestrante a ser confirmado, do laboratório do Prof. Ron Milo, Department of Plant and Environmental Sciences.

13/02/22 – Mr. Eliran Soffer, do laboratório do Prof. Assaf Vardi, Department of Plant and Environmental Sciences.

15/05/22 – Dr. Dana Lorber, do laboratório do Prof. Talila Volk, Department of Molecular Genetics.

Para participar, é necessário fazer a inscrição através deste formulário. Saiba mais AQUI.

