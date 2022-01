Instituto Weizmann de Ciências oferece bolsas para mestrado e doutorado

Programas da Feinberg Graduate School em sete áreas do conhecimento serão apresentados no Open Virtual Day, dia 28 de janeiro. Inscrições gratuitas!

Já estão abertas as inscrições para os programas de Mestrado e Doutorado 2022/23 da Feinberg Graduate School, braço educacional do Instituto Weizmann de Ciências de Israel. Fundada em 1958, esta escola de pós-graduação tem por objetivo a formação avançada de novas gerações de pesquisadores e futuros líderes científicos.

Os programas de mestrado e doutorado oferecem bolsa integral nas áreas de Ciências da vida, Química, Física, Ciências Matemáticas e da Computação, Arqueologia Científica e Ensino de Ciências.

Para saber como fazer a candidatura e conhecer mais sobre o programa de bolsas de estudo, interessados devem participar do Virtual Open Day 2022, que acontecerá no dia 28 de janeiro, às 14h (BRT). Durante o evento será possível conversar com cientistas e estudantes e se familiarizar com um dos principais institutos de pesquisa do mundo. Para receber o convite do Zoom, inscreva-se aqui.

Classificado entre as três melhores instituições do globo, o Instituto Weizmann é composto de 250 grupos de pesquisa experimental e teórica em cinco faculdades: Biologia, Bioquímica, Química, Matemática e Ciência da Computação e Física. Na Feinberg Graduate School, alunos participam da pesquisa científica realizada no Instituto Weizmann usando ferramentas e equipamentos de última geração e trabalhando diretamente com grupos de vanguarda.

> Serviço – Instituto Weizmann Virtual Open Day 2022

Quando: 28 de janeiro às 14h

Tema: Bolsas de estudo na Feinberg Graduate School

Inscrições gratuitas aqui.

