Instituto Watson e Fundação Western Union oferecem bolsa para empreendedores e lideranças sociais

Programa é voltado àqueles com experiencia em comunidades marginalizadas e refugiados. Inscrições até 09/07.

O Instituto Watson, voltado ao desenvolvimento de jovens empreendedores e lideranças comunitárias, está oferecendo uma bolsa de estudos um ano, totalmente financiada pela Fundação Western Union.

Dirigida a empreendedores e lideranças sociais, a Western Union Fellowship é um programa para jovens empreendedores e líderes comunitários que trabalham com refugiados, comunidades altamente marginalizadas, ou deslocadas à força. Candidatos ideais devem ter experiências relevantes de impacto social e liderança, com experiência comprovada na criação de projetos de desenvolvimento comunitário. Além disso, devem ter um bom conhecimento de inglês e ser capazes de se comprometer integralmente com o programa como um todo.

Este programa de um ano é projetado para equipar seus participantes com as habilidades e experiência necessárias para aumentar o acesso a oportunidades econômicas, ter sucesso na natureza evolutiva de seu trabalho e transformar suas comunidades. O Watson Institute compartilha com a Western Union Foundation a crença de que a educação é o caminho mais seguro para a oportunidade econômica.

As inscrições vão até 9 de julho e devem ser feitas AQUI. Vale dizer que as diversas perguntas feitas no formulário de candidatura exigem atenção nas respostas, portanto escreva com calma e capriche em suas explicações.

A Western Union Fellowship começa com um programa Acelerador Virtual intensivo de duas semanas (19 a 30 de julho de 2021) que se concentrará em três módulos:

> Construindo uma Comunidade: A comunidade é um dos pilares da experiência desta Fellowship. Um grupo diversificado de jovens líderes e empreendedores formam parcerias, colaborações e promovem seu crescimento e integração como líderes em suas comunidades

> Desenvolvimento de Habilidades: Inclui a criação de um mindset de crescimento, coragem, resiliência, criatividade e liderança. Os bolsistas serão orientados para superar os principais desafios enfrentados durante o processo de se tornarem líderes transformadores.

Treinamento Basecamp: Cada bolsista será treinado e receberá uma bolsa e apoio logístico para liderar uma base de três dias em sua comunidade de origem, para empoderar pelo menos 30 lideranças empreendedoras.

Ao término dessas duas semanas, os bolsistas vão iniciar o programa virtual de um ano, que inclui:

– Liderar uma base em sua respectiva comunidade, com apoio financeiro para custos logísticos e administrativos.

– Participar de uma reunião mensal (“All Hands on Deck”), que incluirá workshops de desenvolvimento de habilidades e oportunidades para criar uma comunidade entre todos os bolsistas.

– Receber mil dólares em financiamento inicial para lançar / expandir seus empreendimentos e iniciativas

– Participar regularmente de Master Courses com os principais empreendedores e profissionais do mundo, para reforçar suas habilidades e construir uma rede global poderosa.

– Formar um grupo com outros “fellows” de suas respectivas regiões e manter-se em contato por meio de reuniões individuais regulares.

Ao final da Western Union Fellowship, todos os “fellows” participarão de uma reunião (“Summit”) para compartilhar seu progresso e impactos ao longo do programa.

Em caso de dúvidas sobre o processo de candidatura, entre em contato com Monica Solares através do e-mail: monica@watson.is. Confira todos os detalhes sobre a Western Union Fellowship AQUI.

Sobre o Watson Institute:

Localizado em Boulder, Colorado, na Lynn University em Boca Raton, Flórida, e na Universidad Francisco Marroquín (UFM), na Guatemala., o Watson Institute é um lugar onde empreendedores e líderes da próxima geração podem encontrar sua comunidade, descobrir sua vocação e acelerar suas carreiras. O Instituto fornece as ferramentas, rede, mindset e coragem para que possam resolver os desafios mais difíceis que o mundo enfrenta e gerar impacto. Os 294 bolsistas e ex-alunos do Watson Institute, oriundos de 69 países, arrecadaram mais de US $ 100 milhões, criaram mais de mil empregos em tempo parcial ou integral e impactaram cinco milhões de pessoas em todo o mundo por meio de suas iniciativas. Ex-alunos do Watson foram selecionados para o Y Combinator, o Echoing Green Fellowship e quatro foram nomeados para a lista Forbes 30 under 30. Alguns continuaram seus estudos na Harvard University, New York University e Princeton University, entre outras instituições de ensino.

Fonte: Watson Institute