Instituto oferece 100 bolsas para mestrado em Milão

São 100 bolsas de estudo parciais para os mestrados em design e moda de 2019 no RM Istituto Moda e Design. Inscreva-se!

O RM Istituto Moda e Design, um dos mais exclusivos e inovadores institutos de moda de moda e design no mundo, no centro de Milão, está completando um ano.

Em comemoração a data, a instituição está oferecendo 100 bolsas parciais (50% ou 25%) para os cursos de mestrado em design e moda. Isso significa que a escola está disponibilizando 500 mil euros em bolsas de estudos para os mestrados que começam em fevereiro e novembro de 2019. O objetivo é dar a jovens talentos a oportunidade de fazer um curso de alto padrão em uma instituição internacional reconhecida.

Os diferenciais dos mestrados em design e moda do RM são seu método inovador, sua abordagem internacional e docentes com muita experiência profissional. O programa é dividido em 10 módulos, cada um organizado em parceria com renomadas agências de publicidade e fotografia, escritórios de arquitetura, agências de design e grifes de moda exclusivas.

Os cursos têm duração de 10 meses. Em turmas com até 20 estudantes, os alunos trabalham em cases reais, junto a profissionais altamente qualificados.

Interessados em Fashion Design Menswear , Fashion Design Womenswear e Product Design, devem se inscrever até o dia 30 de novembro de 2018. Os programas terão início em fevereiro de 2019. Candidatos devem enviar suas inscrições e portfólios para o e-mail master@rm-modaedesign.it

Para os que desejam fazer um mestrado em Advertising, Architecture, Photography, e Visual design, com início em novembro de 2019, a inscrição deve ser enviada até 15 de março de 2019. Candidatos devem enviar suas inscrições e portfólio para o e-mail master@rm-modaedesign.it

Estudantes com diploma de ensino superior, ensino médio, ensino técnico ou com experiência profissional comprovada nas áreas de design e moda podem participar. Candidatos selecionados nesta primeira fase serão convidados para uma entrevista por Skype. É recomendável ter boa fluência em inglês.

Para mais informações acesse o site do concurso AQUI. Saiba todos os detalhes das bolsas RM AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.