Instituto Mindset oferece bolsa para curso de inglês

Oportunidade é voltada a profissionais a partir de 18 anos que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública. Inscrições até 20/09!

O Instituto Mindset , consultoria de idiomas com foco em adultos e profissionais, está oferecendo uma bolsa de estudos integral de seis meses para profissionais que cursaram o ensino médio em uma escola da rede pública.

O objetivo é oferecer condições para que o bolsista avance um nível em seu inglês (do A2 para B1, por exemplo), de forma a alcançar um objetivo profissional ou acadêmico.

Para concorrer à bolsa, interessados devem preencher o formulário de inscrição até as 20h do dia 20 de setembro, contando resumidamente suas trajetórias acadêmica e profissional, e porque precisam melhorar seu inglês.

Requisitos para participar:

– Ter preenchido o formulário de inscrição

– Apresentar diploma e/ou histórico escolar do ensino médio, cursado em escola da rede pública

– Ter mais de 18 anos

– Residir em uma das cidades onde as unidades do Instituto Mindset estão localizadas: São Paulo, Sorocaba, Guarulhos, Campinas, Santo André ou Barueri

Candidatos serão avaliados por uma comissão formada por professores do Mindset e o resultado será publicado nas redes sociais do instituto em 1 de outubro.

O Instituto Mindset tem exclusividade dos materiais Burlington English no Brasil e usa a metodologia Blended Learning, que integra aulas particulares, material didático digital e aulas em grupo. Através da modalidade Smart Learning, os alunos podem assistir as aulas em horários flexíveis, desde que sigam o planejamento desenhado pelo seu consultor de idiomas, baseado em seus objetivos profissionais.

A escola também conta com mais de 50 cursos voltados a diversas áreas profissionais como medicina, tecnologia, turismo e hotelaria, e com um programa de intercâmbio executivo, o Extention, para quem quer passar um tempo fora do país. Além disso, oferece aulas in-company, espanhol e português para estrangeiros, serviços de consultoria personalizada para os alunos e gestão de idiomas para empresas.

Siga o Instituto Mindset no Facebook, Twitter e Instagram – acompanhe o resultado desta excelente oportunidade!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.