Instituto Ling oferece bolsas para mestrado no exterior

Esta é para quem quer fazer um mestrado em administração pública, administração de empresas, direito ou engenharia nos EUA e Europa. Inscrições até 30/04.

As inscrições para os programas de bolsas de mestrado oferecidas pelo Instituto Ling estão abertas e vão até 30 de abril. A entidade, com sede em Porto Alegre, promove o desenvolvimento humano e a evolução da sociedade brasileira por meio da educação, da saúde e da cultura. As bolsas oferecidas pelo Instituto Ling contribuem para a qualificação de jovens talentos que demonstram potencial para impactar positivamente nossa sociedade e contribuir para a transformação do Brasil.

Em sua 25ª edição, o programa START MBA/MPA oferece bolsas de estudo parciais para mestrados em administração de empresas – MBA e administração pública – MPA em instituições de ensino nos Estados Unidos e Europa. Universidades como Chicago, Harvard, Stanford, Pennsylvania, London Business School of Economics – LSE, MIT, Columbia e Northwestern, já receberam diversos bolsistas deste programa.

Já o programa LLM Instituto Ling / Gouvêa Vieira, em sua 16ª edição, é voltado a alunos aprovados em um mestrado em direito – LLM. Harvard é a universidade que mais recebeu bolsistas do Instituto Ling, seguida pela NYU, Stanford e Columbia.

Vale ressaltar que estudantes aprovados em um programa de mestrado em Engenharia do Illinois Institute of Technology – IIT, também podem se candidatar às bolsas do Instituto Ling.

O que é preciso para concorrer às bolsas do Instituto Ling:

– Já ter sido aprovado para um MBA, MPA ou LLM nos Estados Unidos ou Europa

– Já ter sido aprovado em um programa de mestrado em Engenharia do Illinois Institute of Technology – IIT

– Ser brasileiro

– Comprovar necessidade de apoio financeiro para realizar o mestrado – preferência será dada a candidatos com menos alternativas econômicas para viabilizar seu projeto de estudo no exterior

– Nunca ter participado da etapa das dinâmicas nos processos seletivos do Instituto Ling

Obs. Embora não haja limite de idade para candidatar-se, preferência é dada a profissionais em início de carreira. A média de idade dos aprovados nos últimos quatro anos oscilou entre 24 e 31 anos.

>> Candidatos devem ter sido aprovados em um programa de tempo integral, preferencialmente listado entre os 20 melhores classificados nos rankings utilizados pelo instituto para avaliar as universidades. Confira cada um deles antes de fazer sua candidatura:

> MBA: Business Week, Financial Times, US News, The Economist, Poets and Quants

> MPA: US News, QS

> LLM: Vault Career Intelligence, US News, LLM Guide

A divulgação dos resultados está prevista para a primeira quinzena de julho.

As bolsas do Instituto Ling provêm de um fundo financeiro que é mantido com o apoio dos próprios bolsistas. Espera-se que os contemplados, ao concluírem os estudos e retornarem ao mercado de trabalho, retribuam a doação a este fundo, em valor equivalente ao recebido, possibilitando que novos participantes usufruam da mesma oportunidade que lhes foi concedida.

Em 23 anos de atividades, o Instituto Ling já concedeu mais de 300 bolsas de estudos para pós-graduação nas mais conceituadas universidades do mundo. O instituto também oferece oportunidades para alunos de graduação, ensino básico e médio com currículos destacados e vontade de desenvolver suas aptidões, mas poucas condições econômicas para estudar nas melhores instituições sem alguma forma de apoio.

Saiba mais sobre os programas de bolsas do Instituto Ling AQUI. Informações também podem ser obtidas pelo e-mail bolsas@institutoling.org.br ou pelo telefone 51 3533 5712.

Sobre o Instituto Ling

Criado e mantido pela família Ling desde 1995, o Instituto Ling é uma instituição sem fins lucrativos voltada para a transformação da sociedade. Sua missão é promover o desenvolvimento humano e a evolução da sociedade através da disseminação de diferentes formas do conhecimento, da liberdade de pensamento, da valorização da cultura, da educação e da saúde. Na área da educação, o instituto investe na formação de jovens brasileiros com o potencial de tornar a sociedade brasileira mais evoluída, justa e progressista.

