Instituto Ling oferece bolsas de estudo para pós-graduação no exterior

Entidade concede bolsas para jovens brasileiros cursarem mestrado em universidades renomadas dos Estados Unidos e Europa.

Estão abertas as inscrições para o programa de bolsas de estudos do Instituto Ling. Mesmo com a pandemia, a entidade sem fins lucrativos manterá seus programas educativos concedendo, pelo 27º ano consecutivo, bolsas parciais para jovens brasileiros cursarem pós-graduação em universidades renomadas dos Estados Unidos e da Europa. As bolsas são destinadas a profissionais aprovados nos cursos de Administração de Empresas (MBA), Administração Pública (MPA ou MPP) e Direito (LLM).



Para participar do processo seletivo, candidatos devem ser brasileiros, ter sido aceitos em uma instituição de ensino internacional de excelência reconhecida pelos rankings especializados e demonstrar necessidade de apoio financeiro.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril no site do Instituto Ling. A divulgação dos resultados está prevista para a primeira quinzena de julho.

As bolsas oferecidas pelo Instituto Ling contribuem para a qualificação de jovens talentos que demonstram potencial para protagonizarem impactos positivos em nossa sociedade e contribuírem para a transformação do Brasil. Harvard, Stanford, MIT, Columbia e NYU são algumas das universidades que já receberam bolsistas do Instituto Ling nas últimas duas décadas. Somente em 2020, a entidade fez um investimento próximo a US$ 600 mil, oferecendo bolsas de estudos em diversas áreas, como administração, direito, jornalismo, engenharia e economia.

Sobre o Instituto Ling

Com 25 anos de atuação, o Instituto Ling é uma instituição sem fins lucrativos voltada para a transformação da sociedade através da educação e da cultura. Criado e mantido pela família Ling, atua em três segmentos: educação, cultura e saúde. Sua missão é promover o desenvolvimento humano e a evolução da sociedade através da disseminação de diferentes formas do conhecimento, da liberdade de pensamento, da valorização da cultura e da saúde. Na área da educação, desde 1995 auxilia jovens líderes a desenvolverem seus potenciais intelectuais e empreendedores através da concessão de bolsas de estudo para as melhores instituições do mundo.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte: Instituto Ling