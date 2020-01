Instituto Ling abre inscrições para bolsas de mestrado no exterior

Pelo 26º ano consecutivo, entidade selecionará jovens brasileiros para cursar pós-graduação em universidades dos EUA e Europa.

O Instituto Ling está com as inscrições abertas para seu programa de bolsas de estudos. O objetivo é colaborar com a qualificação de jovens talentos que demonstram potencial para protagonizar impactos positivos em nossa sociedade e contribuir para a transformação do Brasil.

Pelo 26º ano consecutivo, a entidade está oferecendo bolsas parciais em universidades renomadas dos Estados Unidos e da Europa, a jovens aprovados nos cursos de Administração de Empresas (MBA), Administração Pública (MPA) e Direito (LLM). O valor de cada bolsa varia de acordo com a classificação dos candidatos no processo seletivo e com a necessidade individual de apoio financeiro.

> O que é necessário para participar:

– Já ter sido aprovado para um programa de MBA, MPA ou LLM nos EUA ou Europa.

– Ser brasileiro.

– Comprovar necessidade de apoio financeiro para realizar o mestrado. Candidatos com menos alternativas para viabilizar seus projetos de estudo no exterior têm preferência.

– Nunca ter participado da etapa das dinâmicas de processos seletivos anteriores do Instituto Ling.

– Garantir que o curso para o qual foi aprovado seja um MBA, MPA ou LLM full-time de excelência reconhecida, preferencialmente listado entre os 20 melhores nos rankings disponibilizados pelo Instituto Ling, com data limite para início das aulas no dia 1º de fevereiro do ano imediatamente posterior ao de concessão da bolsa. Confira AQUI os rankings utilizados para MBA e MPA. Confira os rankings de LLM AQUI.

Liderança, espírito empreendedor, excelência acadêmica e identificação com os valores do Instituto Ling completam o perfil desejado.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril, através do site do Instituto Ling. A divulgação dos resultados está prevista para a primeira quinzena de julho.

Desde a sua criação, em 1995, o Instituto Ling já destinou mais de US$ 7,3 milhões para a educação, concedendo 345 bolsas de estudo, a maior parte delas para projetos de mestrado e pós-graduação no exterior. Harvard, Stanford, MIT, Columbia e NYU são algumas das universidades que já receberam bolsistas do Instituto Ling nas últimas duas décadas. Somente em 2019, a entidade fez um investimento de US$ 502 mil, concedendo bolsas de estudos em diversas áreas, como administração, direito, jornalismo, engenharia e economia.

Sobre o Instituto Ling

Criado e mantido pela família Ling desde 1995, o Instituto Ling é uma instituição sem fins lucrativos voltada para a transformação da sociedade através da educação e da cultura. O Instituto Ling atua em três segmentos: educação, cultura e saúde. Sua missão é promover o desenvolvimento humano e a evolução da sociedade através da disseminação de diferentes formas do conhecimento, da liberdade de pensamento, da valorização da cultura e da saúde.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.