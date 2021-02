Instituto Global Attitude seleciona jovens para representar o Brasil em evento do G20

Interessados em participar podem se inscrever gratuitamente até 14/02 pelo site do Diplomacia Civil. Três delegados serão escolhidos.

O Instituto Global Attitude abriu inscrições, por meio do programa Diplomacia Civil, para a cúpula do Youth 20 (Y20), evento a ser realizado este ano via transmissão online a partir de Milão, Itália, no fim de julho. O encontro precede a reunião do G20 e vai contar com três jovens por nação — de 18 a 30 anos de idade — para representar os países no debate de temáticas internacionais.

O Y20 (Youth 20) é um evento que reúne delegados da União Europeia e dos 19 países com as maiores economias do mundo, fazendo com que os jovens discutam questões globais e proponham soluções a líderes mundiais. Os resultados da reunião serão expostos aos líderes do G20, que levarão em conta a perspectiva da juventude nas discussões.

Três jovens delegados serão selecionados pelo Instituto Global Attitude para representar o Brasil. Uma das vagas será destinada a um membro das organizações da sociedade civil participante do Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE).

Para se inscrever, candidatos devem ter entre 18 e 30 anos durante a realização do evento, ser fluentes em inglês (fala, escrita e leitura) e saber negociar com outros delegados. Excelente formação acadêmica e compromissos em projetos concretos de voluntariado ou experiência de trabalho são recomendáveis.

Brasileiros interessados poderão acessar e preencher formulário Y20 – Itália, do Diplomacia Civil, até às 23h59 do dia 14 de fevereiro. Como parte do processo seletivo, devem explicar o que os motiva a se inscrever e sugerir um artigo a ser desenvolvido durante a preparação para o evento. Participações em fóruns e cúpulas globais anteriores também serão levadas em consideração. Este ano, cada participante será alocado para debater um dos três temas do Youth 20: “Inovação, Futuro do Trabalho e Digitalização”, “Inclusão” e “Sustentabilidade, Mudança Climática e Meio Ambiente”.

Sobre o Instituto Global Attitude

Criado em 2011, o Instituto Global Attitude é uma organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), com sede em São Paulo, sem fins lucrativos e apartidário, cuja atuação transcende fronteiras nacionais e regionais. O grupo assessora organizações, empresas e governos na promoção de cooperação internacional, inspirando, capacitando e fortalecendo processos transformativos no Brasil e no mundo.

Fonte: Instituto Global Attitude