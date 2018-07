Inscrições para o Global Teacher Prize 2019 estão abertas

Principal premiação mundial a professores reconheceu o brasileiro Diego Mahfouz Faria Lima como um dos dez melhores docentes do mundo. Participe!

As inscrições para a quinta edição do Global Teacher Prize, principal premiação voltada ao reconhecimento de trabalhos realizados por professores em todo o mundo, estão abertas.

Até o dia 09 de setembro, professores de todo o país poderão se inscrever (ou ser indicados por terceiros) através do site Global Teacher Prize e concorrer ao prêmio de US$ 1 milhão. O regulamento completo se encontra na página oficial do concurso.

Idealizado pela instituição de caridade Varkey Foundation, o Global Teacher Prize tem por objetivos valorizar boas práticas de educação e promover a troca de ideias entre profissionais da área de pedagogia do mundo inteiro.

O prêmio é aberto a professores do ensino fundamental e médio, que lecionam presencialmente ou online. Candidatos devem cumprir carga horária mínima de 10 horas semanais e planejar se manter na profissão pelos próximos cinco anos.

No caso da indicação por terceiros, a pessoa deverá escrever uma breve explicação sobre o motivo da recomendação. O professor indicado receberá um e-mail sobre sua indicação, acompanhado de um convite para a inscrição.

Entre os candidatos ao Global Teacher Prize 2019, 50 professores serão pré-selecionados até dezembro de 2018. Os dez finalistas, escolhidos pela Global Teacher Prize Academy até fevereiro de 2019, serão levados a Dubai para a cerimônia de premiação no Global Education and Skills Forum, onde o vencedor será anunciado ao vivo.

Muitos professores brasileiros já foram selecionados para o Global Teacher Prize desde sua primeira edição em 2015. Em março deste ano, Diego Mahfouz Faria Lima, professor e diretor da Escola Municipal Darcy Ribeiro, em São José do Rio Preto, São Paulo, foi escolhido para compor o grupo dos dez finalistas e foi a Dubai para receber a homenagem durante o evento. Ele foi selecionado entre mais de 30 mil inscritos de 173 países.

Rubens Ferronato, professor de matemática voluntário da escola Dom Pedro II de Curitiba (PA), especialista no ensino de cegos e pessoas de visão reduzida, foi pré-selecionado em 2018. Wemerson da Silva Nogueira, professor de ciências na escola Antônio dos Santos Neves, Boa Esperança (ES), foi um dos dez finalistas em 2017. Valter Pereira de Menezes, professor de ciências da escola Luiz Gonzaga, Parintins (AM), foi pré-selecionado no mesmo ano. Marcio de Andrade Batista, professor da Universidade Federal do Mato Grosso, foi um dos pré-selecionados em 2016.

Não deixa esta oportunidade passar e junte-se a esse grupo de professores incríveis. Inscreva-se já!

