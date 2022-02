Inscrições ainda abertas para o programa de bolsas Eisenhower

São cinco semanas junto a uma rede global de agentes de mudança comprometidos com a criação de um mundo mais pacífico, próspero e justo. Até 01/03.

No outono de 2022, o programa de bolsas Eisenhower Fellowships reunirá um grupo diversificado de visionários de todo o mundo para um programa exclusivo de cinco semanas nos Estados Unidos com componentes presenciais e virtuais. O objetivo é capacitar e conectar líderes inovadores por meio de uma experiência transformadora, de envolvimento vitalício com uma rede global de agentes de mudança.

Bolsistas desenvolverão um projeto, promoverão relacionamentos profissionais e lançarão colaborações dinâmicas e concretas com seus colegas e a prestigiosa rede de Eisenhower Fellows que conta com de mais de 2.500 bolsistas de 115 países.

Candidatos são selecionados com base em seu histórico de liderança, potencial de impacto futuro e compromisso com o envolvimento vitalício com a Eisenhower Fellowships. Vão multiplicar a missão do programa de melhorar o entendimento internacional por meio do diálogo para construir um mundo mais pacífico, próspero e justo.

Entre julho e agosto de 2022 espera-se que os bolsistas escolhidos dediquem um tempo significativo à pesquisa, preparação e planejamento em consulta com a equipe do programa EF, seguido de várias semanas de sessões virtuais introdutórias e de orientação.

Participantes normalmente têm entre 32 e 45 anos de idade no momento de inscrição para a bolsa e são altamente proficientes em inglês. O EF busca bolsistas que tenham maturidade para representar a Eisenhower Fellowships, e aproveitar esta experiência para impulsioná-los como líderes de impacto nos próximos anos.

As inscrições podem ser feitas no site do programa até 01 de março.

Perguntas? Envie um e-mail para apply@efworld.org

