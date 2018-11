Inscrições abertas para o programa Santander Top España

Programa possibilitará a 100 bolsistas, entre alunos de graduação e professores, uma imersão de três semanas na Universidad de Salamanca. Confira!

As inscrições para o programa de bolsas Top España do Santander Universidades estão abertas e vão até o dia 08 abril de 2019.

O programa oferece a alunos e professores de universidades de todo o Brasil, a possibilidade de aprimorarem seus conhecimentos no idioma e cultura espanhola por meio de um curso de três semanas na na Universidad de Salamanca, uma das instituições de ensino mais tradicionais da Europa. Em 2019, a iniciativa vai contemplar 100 bolsistas.

Para se inscrever no Top España, o estudante deve ser aluno de uma das universidades brasileiras participantes do programa e preencher o formulário disponível no site ou no Aplicativo Santander Universitário, gratuito para iOS e Android. Já o professor interessado deverá ser indicado por sua universidade. Interessados passarão por um nivelamento de seus conhecimentos de espanhol na própria Universidad de Salamanca, para identificar qual nível devem cursar na instituição.

“A vivência internacional hoje é um diferencial inegável no mercado de trabalho. Ela dá ao intercambista a oportunidade de ampliar seus horizontes. Vivenciar, in loco, formas diferentes de lidar com questões da rotina pessoal e profissional. Isso agrega em bagagem e repertório para o jovem, além é claro, da possibilidade de aperfeiçoar um segundo ou terceiro idioma”, afirma o Head do Santander Universidades, Steven Assis.

O Programa está completando 10 edições e já contemplou mais de mil participantes. A bolsa cobre todos os custos como ida e volta a Madrid, traslados até Salamanca, hospedagem, alimentação, curso com certificado e alguns passeios culturais que serão proporcionados pelo Santander. São três semanas em Salamanca, em julho de 2019.

Todas as etapas do processo seletivo e critérios utilizados na seleção dos bolsistas serão definidos pelas universidades participantes, que devem publicar um edital com todas as informações necessárias. As inscrições para o Top España se estendem até o dia 08 abril de 2019 às 23h59 (horário de Brasília).

Sobre o Santander Universidades

O Santander foi reconhecido pelo ranking Global Fortune 500 como a empresa que mais investe em educação no mundo. Criado há mais de 20 anos, o Santander Universidades é pioneiro em desenvolver uma oferta adequada para cada fase de vida do estudante e investe fortemente na educação superior. Até hoje, já foram concedidas mais de 290 mil bolsas de estudos em 21 países, nos quais o programa mantém parceria com 1,1 mil universidades. No Brasil, são mais de 300 grupos educacionais conveniados.

