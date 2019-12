Inscrições abertas para o programa Líderes Estudar 2020

Programa da Fundação Estudar oferece bolsas de estudo para graduação e pós-graduação em universidades brasileiras e internacionais.

As pré-inscrições para o processo seletivo do programa Líderes Estudar 2020, da Fundação Estudar, estão abertas. Inquietude transformadora, sede de mudança e potencial para gerar impactos positivos e melhorar o Brasil por meio da educação, são alguns dos requisitos que a Fundação Estudar busca em jovens talentos brasileiros.

Desde 1991, o programa Líderes Estudar tem como objetivo despertar o potencial dos jovens mais promissores do Brasil. Esses brasileiros recebem uma bolsa de estudos para cursar uma universidade de excelência, além de todo o suporte necessário para acelerar seu desenvolvimento pessoal e profissional.

O programa já ajudou a formar nomes de peso na política e na inovação tecnológica, como a deputada federal Tabata Amaral, o empreendedor Hugo Barra – ex-líder de Realidade Virtual do Facebook, e a dupla Henrique Dubugras e Pedro Franceschi – criadora da BREX, companhia de cartões de crédito avaliada em 2,6 bilhões de dólares.

A diversidade e multiplicidade dos talentos da Fundação Estudar permanecem garantidas na edição de 2020 do programa Líderes, repetindo a edição de agosto de 2019, na turma composta por 29 jovens. “O grupo de selecionados da última edição teve um maior número de mulheres, em comparação aos anos anteriores e mais diversidade em áreas de atuação. Em 2019 apresentamos muita gente boa querendo estudar empreendedorismo, gestão pública e também trabalhar em governos. O aumento na procura por essas áreas, mostra que a atual as novas gerações de líderes querem arregaçar as mangas para fazer diferença”, afirma Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar.

O Líderes Estudar é voltado para jovens com idades entre 16 e 34 anos, interessados em bolsas de estudos no Brasil e no exterior, em quatro categorias:

– Graduação completa no Brasil

– Intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma (intercâmbio)

– Graduação completa no exterior

– Pós-graduação no exterior

O processo seletivo, que na última edição recebeu mais de 60 mil inscrições, é composto de sete etapas consecutivas e eliminatórias. As quatro primeiras etapas são realizadas via internet e as etapas 5 e 7 são presenciais. Na última fase, os pré-selecionados participam de um painel com a participação de membros e conselheiros da Fundação Estudar, que hoje inclui os fundadores Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira.

Além de oferecer apoio financeiro, o programa integra os candidatos selecionados na Comunidade de Líderes, formada por ex-bolsistas que realizaram grandes transformações. Com isso, os bolsistas têm acesso à mentoria e networking com lideranças importantes e participam de diversos programas de desenvolvimento pessoal e profissional, oferecidos pela própria instituição.

Para avaliar o impacto do Líderes Estudar, a Fundação Estudar apresentou em 2019 a pesquisa inédita “Mensuração de Impacto”. De acordo com o levantamento feito pelo Laboratório de Pesquisa e Avaliação em Aprendizagem da Fundação Getúlio Vargas, ex-bolsistas que passaram pelo programa e fazem parte da comunidade, ocupam cargos de alta gestão, no Brasil e no exterior. Esses líderes estão em posições de tomada de decisão, gerenciam grandes orçamentos em empresas nacionais e internacionais de peso, e criam oportunidades de emprego para milhares de pessoas.

>> Serviço:

Faça sua pré-inscrição AQUI.

Taxas: R$ 75,00 para inscrição nos programas de graduação e intercâmbio e R$150,00 para inscrições nos programas de pós-graduação.

OBS.: Jovens que não tiverem condições financeiras de pagar os valores acima, podem solicitar isenção das taxas, mediante comprovação de sua necessidade.

Sobre a Fundação Estudar

A Fundação Estudar contribui para a formação das futuras lideranças transformadoras do Brasil por meio do estímulo à experiência acadêmica de excelência e do apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.