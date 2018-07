Inscrições abertas para o programa Jovens Embaixadores 2019

Se você é aluno do ensino médio na rede pública e nunca viajou para os Estados Unidos, esta oportunidade é imperdível. Inscrições até 12/8.

As inscrições para o Programa Jovens Embaixadores 2019, intercâmbio estudantil de três semanas nos Estados Unidos, estão abertas e vão até o dia 12 de agosto.

Iniciativa de responsabilidade social da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com organizações públicas e privadas, o Programa Jovens Embaixadores foi criado em 2002 e busca alunos brasileiros da rede pública que são exemplos em suas comunidades. Jovens lideranças com excelente desempenho acadêmico, uma atitude positiva, engajados como voluntários e com um bom conhecimento de inglês. O objetivo é fortalecer o ensino público por meio desses alunos, transformando-os em modelos para as suas comunidades.

Estudantes selecionados partem em janeiro de 2019. Durante a primeira semana, conhecem Washington D.C., a capital americana. Participam de reuniões com organizações dos setores público e privado, de oficinas sobre liderança e empreendedorismo juvenil, e visitam escolas e projetos sociais.

Na sequencia, são divididos em grupos menores e viajam para diferentes estados do país, onde são recebidos por famílias-anfitriãs. Frequentam aulas em escolas locais e interagem com estudantes americanos da mesma idade em atividades sociais e culturais nas comunidades. Como jovens embaixadores, fazem apresentações sobre o Brasil.

> Pré-requisitos:

– Ter nacionalidade brasileira

– Ter entre 15 e 18 anos (candidatos deverão ter ao menos 15 anos em 08/01/2019 e não – poderão ter mais de 18 até 03/02/2019)

– Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior (caso o candidato já tenha – participado de outro intercâmbio, este não pode ter excedido 20 dias)

– Nunca ter viajado para os Estados Unidos

– Ter boa fluência oral e escrita em inglês

– Ser aluno do ensino médio na rede pública

– Pertencer à camada socioeconômica menos favorecida

– Ter excelente desempenho escolar

– Ter perfil de liderança e iniciativa

– Ser comunicativo

– Ter bons relacionamentos em casa, na escola e na comunidade

– Estar atualmente engajado em atividades de responsabilidade social/voluntariado e comprovar já ter realizado ao menos 12 meses – contínuos ou não – de voluntariado.

As inscrições podem ser feitas na página do programa no Facebook. Acesse o link de inscrições e preencha o pré-cadastro. Se aprovado no pré-cadastro, preencha o formulário de inscrição, anexe a documentação solicitada e selecione a instituição parceira mais próxima de sua residência e para onde a sua inscrição será encaminhada.

Saiba mais sobre o Programa Jovens Embaixadores, AQUI.

