Inscrições abertas para o Programa de Líderes da Fundação Estudar

Desde 1991, o programa oferece bolsas para graduação e pós no Brasil e exterior. 725 líderes brasileiros já foram beneficiados.

Com o objetivo de apoiar, reunir e desenvolver os jovens mais promissores do Brasil, o Programa de Líderes, da Fundação Estudar, há 30 anos forma jovens nas melhores universidades do Brasil e do mundo. Dos milhares de inscritos, algumas dezenas de jovens selecionados recebem uma bolsa de estudos e todo o suporte que a Comunidade de Líderes oferece, para gerar transformações positivas em sua área de atuação, seja ela qual for.

Além do apoio financeiro para estudar na universidade dos sonhos, bolsistas do Líderes Estudar participam de diversas outras atividades focadas no seu desenvolvimento pessoal e profissional como mentoria, conexão com grandes executivos, cursos e fóruns. Do momento em que passam a fazer parte da Comunidade de Líderes, são rodeados de protagonistas de sua própria história, com os quais passam a se relacionar.

Se você acredita que pode transformar o país, tem iniciativa, sonha grande e quer deixar seu legado a partir do conhecimento, inscreva-se!

O processo seletivo é composto por seis etapas consecutivas e eliminatórias. As quatro primeiras são realizadas via internet e as etapas 5 e 6 acontecerão online ou presencialmente em São Paulo (a definir).

Na avaliação de cada uma delas a Fundação Estudar vai identificar pessoas que apresentem:

– Alto potencial intelectual

– Competências associadas à liderança

– Comprometimento com o Brasil

– Comprometimento e engajamento com a comunidade da Estudar e seus respectivos valores

– Elevado padrão ético

– Excelência acadêmica e profissional

A bolsa de estudos cobre o pagamento do curso universitário e/ou despesas de manutenção do aluno (moradia, transporte, alimentação e livros). Pode variar de 5 a 95% do valor total solicitado pelo candidato, mediante as necessidades financeiras do candidato e decisão do conselho, que acontece na etapa final do processo.

Jovens inquietos, com iniciativa, que querem transformar o país e sonham grande e buscam conhecimento de ponta podem participar. Candidatos devem ser brasileiros de até 34 anos, de qualquer área de atuação, apresentar excelência acadêmica e querer gerar transformações positivas para o país.

Também devem estar em processo de aceitação, matriculado ou cursando o ensino superior em uma das quatro categorias de bolsa:

– Graduação completa no Brasil

– Intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma no exterior

– Graduação completa no exterior

– Pós-graduação no exterior

Você pode se inscrever e indicar, na ficha de inscrição, quais são as universidades para as quais já se candidatou. Na etapa 5, da entrega de documento, será necessária a apresentação dos comprovantes de sua aceitação/matrícula na instituição de ensino que pretende cursar.

Não há limite de renda para participar do programa. O valor da taxa de inscrição é 75 reais para os programas de graduação e 150 reais para os programas de pós-graduação. No entanto, candidatos que não tiverem condições de pagar a taxa de participação podem fazer o pedido de isenção, disponível no site, durante o processo de inscrição.

Todas as informações referentes ao processo seletivo estão disponíveis no site do Programa de Líderes.

Boa sorte!

