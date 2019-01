Inscrições abertas para o programa de bolsas Ponte de Talentos

Iniciativa inédita dá apoio financeiro e orientação a 20 universitários que queiram fazer pós-graduação nas melhores universidades dos EUA.

A Fundação Lemann, em parceria com o EducationUSA e a Voxy, acaba de lançar o programa de bolsas Ponte de Talentos. A iniciativa, inédita no Brasil, tem por objetivo apoiar estudantes de baixa renda no processo de admissão em programas de pós-graduação em algumas das melhores universidades dos EUA.

“Acreditamos que existem pessoas talentosas e com vontade de mudar o Brasil em todos os lugares e classes sociais. O que falta, muitas vezes, é oportunidade”, diz Felipe Proto, Gerente de Projetos da Fundação Lemann. “Investimento financeiro, domínio do inglês e provas de admissão são algumas das barreiras que impedem muitas pessoas talentosas de estudarem fora e voltarem melhor preparadas para trabalhar com desafios sociais complexos no Brasil. Juntos vamos remover essas barreiras”.

A Ponte de Talentos apoiará 20 estudantes de todo o Brasil na busca por uma vaga de pós-graduação nos Estados Unidos. Prioridade será dada aos programas parceiros do Lemann Fellowship, que oferece bolsas de estudos e desenvolvimento profissional a pessoas que trabalham com impacto social. Programas de pós-graduação em áreas como saúde, educação e gestão pública das universidades de Harvard, Columbia, Stanford, MIT e University of Illinois at Urbana-Champaign, fazem parte do Lemann Fellowship.

As inscrições vão até o dia 10 de fevereiro de 2019 e candidatos de baixa renda serão priorizados. Os selecionados receberão acompanhamento de um orientador educacional, materiais de estudo para testes de admissão, transporte e acomodação para realização de provas, cobertura de taxas de inscrição, envio e tradução de documentos, e 10 meses de curso de inglês e curso preparatório para o TOEFL.

Candidatos que forem admitidos pelas universidades parceiras após a Ponte de Talentos, automaticamente concorrem a bolsas de estudo do Lemann Fellowship. “A única contrapartida que esperamos dos participantes é o comprometimento de que voltem ao Brasil para aplicar o conhecimento aqui, gerando impacto social positivo e promovendo avanços para o nosso país”, diz Felipe.

Mais informações, como critérios de elegibilidade, lista completa de programas de pós-graduação que fazem parte do Lemann Fellowship e formulário para inscrição, podem ser encontradas no edital da Ponte de Talentos. Saiba mais AQUI.

Esta é a primeira vez que a Fundação Lemann atua na preparação de candidatos para os processos de admissão em universidades no exterior. Entretanto, no programa Lemann Fellowship, alguns participantes receberam apoio de diferentes iniciativas durante suas candidaturas.

“Há instituições que acumulam esse conhecimento, que acompanham alunos que estão se candidatando todos os anos. Sabem qual história contar, quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas para passar nos exames. Uma pessoa leiga, que nunca se preparou para esse processo, não sabe. Por isso o contato com essas redes de apoio é tão importante”, conta Allan Jales Coutinho, Lemann Fellow que fez Mestrado em Políticas Educacionais em Harvard.

“Sem esse apoio, eu nem saberia o que procurar. O que fez diferença para mim foi saber que alguém estava junto comigo, para me orientar. Alguém que sabendo que eu tinha o perfil e a vontade, estava ao meu lado no processo. Foi um exercício de focar no meu valor e eu só fiz isso porque tive ajuda”, afirma Deborah Lourenço, Lemann Fellow que fez Mestrado em Educação em Stanford.

Sobre a Fundação Lemann

Para a Fundação Lemann, um Brasil feito por todos e para todos é um Brasil que acredita no seu maior potencial – as pessoas. Isso envolve a garantia de educação de qualidade para todos e o desenvolvimento de profissionais comprometidos e preparados para liderar mudanças, gerando impacto social positivo. Para alcançar esse objetivo, a Fundação Lemann colabora com iniciativas que ajudam a construir um país mais justo, inclusivo e avançado.

Sobre o Lemann Fellowship

O Programa Lemann Fellowship ajuda a formar líderes para o Brasil, em parceria com algumas das melhores universidades do mundo. Com oportunidades de desenvolvimento e contatos com centenas de pessoas das redes da Fundação Lemann, os Lemann Fellows podem se tornar líderes cada vez mais completos. Hoje, o programa já soma mais de 400 profissionais comprometidos com a transformação do país.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte: Fundação Lemann