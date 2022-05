Inscrições abertas para o programa Cargill Global Scholars

Oportunidade oferece desenvolvimento profissional e apoio financeiro a graduandos de 14 universidades no Brasil. Até 26/05.

A Cargill, maior multinacional privada de produção e processamento de alimentos, está com as inscrições abertas para o programa Global Scholars.

Criado em 2013, o Cargill Global Scholars visa formar jovens lideranças em seis países no mundo. Cerca de 600 estudantes, representando mais de 63 universidades do Brasil, China, Índia, Rússia, Indonésia e Estados Unidos já foram beneficiados. Ao longo de dois anos, bolsistas participam de eventos de networking, seminários nacionais e internacionais e são orientados por executivos da Cargill (mentoring). Além disso, recebem apoio financeiro de até cinco mil dólares para suporte com despesas relacionadas à vida acadêmica.

> O que é preciso para completar sua inscrição?

Ter cidadania brasileira ou residência permanente Estar matriculado/a em uma das universidades parceiras (todos os campi):

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

Universidade Federal de Goiás (UFG)

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Universidade de Brasília (UnB)

Universidade de São Paulo (USP)

Ser aluno/a regularmente matriculado/a nos primeiros três anos da faculdade com média geral ponderada mínima de 7 visível no histórico escolar Demonstrar alto desempenho acadêmico Demonstrar potencial de liderança por meio de atividades extracurriculares, voluntariado, estágios, emprego remunerado Ter boa proficiência em inglês para executar atividades nesse idioma (nível B1)

No Brasil, serão selecionados dez estudantes de todas as áreas do conhecimento. Atenção especial será dada a candidatos da Engenharia de Produção, Engenharia Industrial, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Agronômica / Agronomia, Tecnologia de Alimentos / Engenharia de Alimentos ou Nutrição. Candidatos que também possam demonstrar necessidade socioeconômica ou façam parte de grupos minoritários receberão consideração especial.

As inscrições vão até o dia 26 de maio e podem ser feitas através da página do programa Cargill Global Scholars. Conheça todos os detalhes e as informações sobre próximos webinários AQUI.

