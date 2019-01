Inscrições abertas para curso de verão na Universidade de Yale 

Programa de férias é destinado a jovens do ensino médio e oferece bolsas para estudantes de baixa renda e/ou latinos. Inscrições até 06/02.

Imagine experimentar o dia a dia em uma das melhores universidades do planeta, desenvolvendo projetos em temas relevantes e convivendo com colegas de várias partes do mundo todo.

Essa é a proposta do Yale Young Global Scholars – YYGS. O programa, de duas semanas, é destinado a estudantes do ensino médio e acontece entre junho e agosto. As inscrições estão abertas até 06 de fevereiro.

O que é necessário para participar:

– Ter 15 anos completos até a data de inscrição

– Fluência em inglês

– Lista de suas atividades na escola e/ou comunidade

– Carta de motivação de de 500 palavras e duas respostas à perguntas de 200 palavras

– Histórico escolar oficial

– Duas cartas de recomendação

– Declaração de necessidade de ajuda financeira – há disponibilidade de bolsas de estudos para jovens de baixa renda, latinos, membros de povos e/ou comunidades indígenas e refugiados

– Pagamento da taxa de inscrição de 60 dólares

A rotina inclui palestras, atividades em grupo e criação de projetos pensados para desafiar os estudantes a usar sua criatividade e curiosidade. O programa é dividido em nove sessões que abordam diversos assuntos como Ciência Aplicada e Engenharia, Direito e Economia, Ciências Biológicas e Biomédicas, Literatura, Filosofia e Cultura. Participantes devem escolher em qual delas querem se inscrever. As sessões acontecem em três períodos:

– 16 a 29 de junho

– 7 a 20 de julho

– 28 de julho a 10 de agosto

Além de usufruírem da experiência acadêmica de Yale, os jovens terão contato com atividades culturais como exibição de filmes, visitas monitoradas a museus e bibliotecas, laboratórios e centros de pesquisa. Também vão aprender sobre iniciativas locais em sustentabilidade e empreendedorismo.

Mais informações e inscrições AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.