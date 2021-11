Inscrições abertas para as bolsas Eiffel, na França

Programa contempla mestrados e doutorados em diversas áreas do conhecimento e cobre gastos com passagens aéreas, saúde e custo de vida.

As candidaturas para o programa Eiffel de bolsas de excelência, desenvolvido pelo Ministério das Relações Exteriores da França com o objetivo de atrair os melhores alunos estrangeiros para cursos de mestrado e doutorado em instituições de ensino francesas, estão abertas.

A bolsa Eiffel, que desde 1999 forma futuros líderes internacionais para atuação nos setores público e privado, contempla as seguintes áreas de estudo:

– Biologia e saúde

– Transição ecológica

– Matemática e digital

– Ciências da engenharia

– História, língua e civilização francesa

– Direito e Ciências políticas

– Economia e gestão

Além de cobrir os gastos com transporte e saúde, a bolsa oferece um auxílio mensal de 1.181 euros para o Master e de 1.700 euros para o doutorado. A duração do programa para o curso de mestrado pode variar de 12 a 36 meses e, para doutorado, 12 meses.

> Inscrições

Para se candidatar ao Master é preciso ter, no máximo, 25 anos na data de avaliação do dossiê; para o Doutorado, o limite de idade é 30 anos. Estudantes interessados em participar da seleção do programa Eiffel devem entrar em contato com a instituição de ensino francesa na qual pretendem estudar. As instituições indicarão os documentos necessários para a inscrição e, por sua vez, terão até 7 de janeiro de 2022 para encaminhar as candidaturas ao Campus France de Paris.

As candidaturas são apresentadas exclusivamente pelas instituições, que se comprometem a efetuar a inscrição dos estudantes selecionados. Candidaturas encaminhadas diretamente pelo estudante ao Campus France de Paris serão desconsideradas.

Pré-requisitos, procedimento de inscrição e benefícios do programa estão descritos detalhadamente no edital.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte: campus France Brasil