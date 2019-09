Inscrições abertas para as Bolsas de Excelência do governo suíço

As Swiss Government Excellence Scholarships são para programas de doutorado, pós-doc e pesquisa em qualquer área do conhecimento. Inscrições até 31/10.

As inscrições para as Bolsas de Excelência do Governo Suíço, destinadas a estudantes brasileiros graduados a partir de agosto de 2019, estão abertas. As oportunidades abrangem três modalidades acadêmicas:

Doutorado: candidatos interessados em cursar doutorado em uma universidade suíça com duração máxima de 3 anos. Pós-doutorado: pesquisadores que já possuem um doutorado e que desejam conduzir uma pesquisa de pós-doutorado em uma universidade suíça com duração máxima de 12 meses. Pesquisa: candidatos já inscritos em programas de doutorado no Brasil, ou médicos que cursam especialização, interessados em fazer pesquisa em uma universidade Suíça.

Os critérios de elegibilidade os detalhes sobre a chamada para o ano acadêmico de 2020-2021 estão disponíveis para consulta na página da Comissão Federal de Bolsas para Estudantes Estrangeiros (FCS).

> Instituições elegíveis para candidatura:

– University of Basel

– University of Bern

– University of Fribourg

– University of Geneva

– University of Lausanne

– University of Lucerne

– University of Neuchâtel

– University of St. Gallen

– University of Zurich

– Università della Svizzera Italiana

– Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL)

– Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ)

– Research Institutes of the ETH Domain (PSI; WSL; EMPA; EAWAG)

– Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID)

>> Interessados nos programas de pós-doutorado e pesquisa também podem se candidatar a estas outras universidades:

– University of Applied Sciences Western Switzerland

– Bern University of Applied Sciences

– University of Applied Sciences Northwest Switzerland

– University of Applied Sciences Eastern Switzerland

– Lucerne University of Applied Sciences and Arts

– University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland

– The Zürcher Fachhochschule

– Universities of Teacher Education

>> Mais detalhes AQUI (selecione a opção Brazil).

A bolsa cobre seguro de saúde e oferece subsídio de um ano no valor de 23.040 francos suíços para doutorado e pesquisa, e 42 mil francos suíços para pós-doc. Além disso, inclui uma ajuda de custo única de 300 francos suíços para acomodação inicial do estudante, cartão de transporte público de meia tarifa por um ano e apoio à viagens, jantares e passeios turísticos, organizados exclusivamente para os bolsistas da Swiss Government Excellence Scholarship.

As passagens aéreas de ida e volta são de responsabilidade do bolsista. As mensalidades universitárias, que podem surgir, também precisam ser pagas pelo candidato. Em caso de necessidade de financiamento adicional, ele deve entrar em contato com o professor anfitrião acadêmico que apoia sua pesquisa, para confirmar se existe essa possibilidade.

OBS. As candidaturas à Bolsa de Excelência e aos programas de doutorado em uma universidade suíça são dois procedimentos separados. A admissão em uma instituição de ensino é necessária para uma possível atribuição da bolsa. É de responsabilidade do candidato gerenciar os dois procedimentos paralelamente.

As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de outubro de 2019. Todos os interessados que atendam aos requisitos de admissão, conforme o tipo de programa escolhido, devem solicitar os documentos de candidatura diretamente à Embaixada da Suíça no Brasil, por meio do e-mail: bra.bolsas@eda.admin.ch

Os documentos de candidatura devem ser impressos e preenchidos para serem devolvidos em três vias à Embaixada até a data limite, juntamente com os documentos requeridos.

Endereço para envio:

Embaixada da Suíça

“Bolsa de Estudo”

SES Av. das Nações, Quadra 811, Lote 41

70448-900 Brasília DF

Para mais informações sobre oportunidades de estudo ou pesquisa na Suíça, confira os sites:

– Swiss Universities

– Study in Switzerland

Fonte: Embaixada da Suíça no Brasil

