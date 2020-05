Inscrição para bolsas de MBA na Universidade do Sul da Califórnia tem prazo estendido

As candidaturas ao IBEAR MBA 2020 da Marshall School of Business, sem exigência de GMAT ou GRE, vão até 30/06. Não perca esta chance!

A Marshall School of Business, da University of Southern California – USC, estendeu para 30 de junho o prazo de inscrição para o IBEAR MBA , considerado um dos melhores programas de MBA de um ano dos Estados Unidos. Além disso, também dispensou a apresentação dos testes GMAT ou GRE, provas de aptidão lógica e verbal em inglês, e oferece bolsas de estudos de até 50 mil dólares para candidatos brasileiros. A nova data de início das aulas, modificada em função do coronavírus, é 24 de agosto de 2020.

Pensando nos candidatos e suas carreiras neste momento de pandemia, no dia 26 de maio, às 19h30, a USC vai realizar uma sessão informativa gratuita online com Pankaj Bhushan, diretor-associado do IBEAR MBA. O objetivo é esclarecer dúvidas sobre o programa e falar sobre as bolsas de estudo. Quem participar também poderá assistir ao debate sobre os impactos do coronavírus na economia global com Richard Drobnick, diretor do IBEAR MBA e especialista em economia e negócios internacionais.

Interessados na sessão informativa, devem fazer sua inscrição AQUI. Em seguida, receberão um e-mail de confirmação com o link para participar.

Com as mudanças no mercado causadas pelo COVID-19, nunca foi tão importante ter uma formação globalizada para entender as oportunidades e remediar os impactos negativos para as empresas. Com foco em formar executivos com habilidades de pensamento e resolução de problemas críticos em um mercado global, o IBEAR se destaca.

> Leia a história de Rafael Yamashita, brasileiro bolsista do IBEAR

No programa, alunos vivenciam experiências internacionais que podem qualificá-los para assumir posições de destaque em suas vidas profissionais. Uma delas é o International Experiential Learning Program, viagem para entender como funciona o mundo dos negócios fora dos EUA. Outro desafio é o International Business Case Projects, etapa final em que os alunos trabalham em equipe para desenvolver um case de recomendações para o negócio de clientes reais como Panasonic, Microsoft, Mattel, Sony, Salesforce, Fuji Television, LG, Lockheed Martin, Applebee’s e Warner Bros.

Fundado em 1978, o programa IBEAR já formou mais de 1.500 alunos que atuam em cargos de liderança em aproximadamente 60 países. É também um dos programas de MBA com maior diversidade de nacionalidades. Nos últimos anos, a presença de alunos brasileiros representa cerca de 10% da turma. Desde o início do curso, mais de 50 profissionais do Brasil se formaram no IBEAR MBA e impulsionaram suas carreiras.

Participantes do IBEAR MBA têm em média 34 anos, cerca de 10 anos de experiência profissional, falam várias línguas e demonstram forte compreensão do negócio e cultura internacionais. Significativamente mais experiente que um estudante de MBA tradicional de dois anos, o participante típico do IBEAR pretende voltar ao mercado de trabalho em um nível mais sênior após a conclusão do curso. O currículo é projetado para oferecer uma educação geral de gestão com prática, enfatizando pensamento crítico e resolução de problemas em um mercado global.

Mais detalhes podem ser acessados AQUI. Os currículos, em inglês, devem ser enviados para Ibearmba@marshall.usc.edu.

Sobre a University of Southern California, USC

Uma das maiores universidades privadas dos Estados Unidos e um centro de pesquisa de referência mundial. A USC tem tradição em promover uma formação interdisciplinar através das suas 21 faculdades e mais de 90 centros de pesquisa. Mundialmente reconhecida por sua contribuição na formação de grandes artistas, a USC é a única com seis faculdades voltadas para as artes (cinema, arquitetura, artes dramáticas, música, artes plásticas e dança). Localizada em Los Angeles, a instituição conta com nove escritórios internacionais. No Brasil, a USC tem uma representação sediada na cidade de São Paulo desde 2013 e, atualmente, está sob a responsabilidade do diretor Marcus Costa.

Sobre a Marshall School of Business

Com ênfase em empreendedorismo e inovação, investigação em colaboração e responsabilidade social, a Marshall School of Business da USC está idealmente posicionada para enfrentar os desafios de um ambiente de negócios em rápida mudança. Sua filosofia de que o sucesso exige uma compreensão do funcionamento interno do mercado global tem estabelecido a Marshall como líder entre as melhores escolas de negócios dos Estados Unidos. Além do programa IBEAR, a Marshall School of Business oferece outros cinco programas de MBA: Full-Time MBA, Part-Time, MBA.PM, Executive MBA e Online MBA. Com forte ligação com o Brasil, desde 2017, a Marshall criou a Cátedra de Empreendedorismo Jorge Paulo e Suzanna Lemann, fruto de uma parceria com a Fundação Lemann.

