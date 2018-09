Inscrições abertas para o Programa de Embaixadores 2019

A próxima edição do programa levará 10 universitários brasileiros para a Brazil Conference at Harvard & MIT. Inscrições até 24/09.

Se você é aluno de graduação em uma universidade brasileira e está disposto a aprender, debater e compartilhar ideias sobre problemas e possíveis soluções para o Brasil, inscreva-se no Programa de Embaixadores 2019 da Brazil Conference at Harvard & MIT.

Organizado pela comunidade de estudantes brasileiros das duas universidades, o evento promove o debate entre lideranças nacionais e internacionais, com a missão de encontrar soluções inovadoras para o futuro do nosso país.

Este ano, 10 universitários brasileiros serão selecionados para participar do Programa de Embaixadores da Brazil Conference at Harvard & MIT. Cada uma das cinco regiões brasileiras será representada por dois Embaixadores engajados com nosso futuro.

Candidatos selecionados devem contribuir ativamente com as discussões durante a conferência e dar continuidade ao debate após seu retorno ao Brasil. É esperado que multipliquem o conhecimento adquirido com outros jovens brasileiros, organizando palestras e painéis de discussão em suas respectivas universidades.

A próxima edição do evento será realizada em Boston, Estados Unidos, nos dias 05 e 06 de abril de 2019. Os Embaixadores participantes receberão passagens aéreas, hospedagem, alimentação, ingressos para a conferência e auxílio com os custos para o visto de entrada nos Estados Unidos.

As inscrições vão até o dia 24 de setembro e podem ser feitas AQUI.

>> O que é preciso para participar?

– Ter cidadania brasileira

– Ter pelo menos 18 anos (completos até 28/02/2019)

– Ser estudante de graduação, inclusive Educação à Distância, em universidade brasileira pública ou privada, devidamente matriculado na data do evento (5 e 6 de abril de 2019)

– Ter reconhecida idoneidade moral

Experiência de liderança, participação ativa em projetos sociais ou acadêmicos, experiência na organização de eventos ou no engajamento de pessoas são diferenciais desejáveis​. A proficiência em inglês não é obrigatória​, uma vez que haverá tradução simultânea para a maioria dos painéis. Também não é obrigatório ter passaporte ou visto americano. Os Embaixadores selecionados serão auxiliados no processo de obtenção desses documentos.

> O processo seletivo evolve três fases:

Fase 1: Preenchimento do cadastro: perguntas pessoais relacionadas ao perfil e histórico de iniciativas do candidato, teste de lógica e apresentação de video curto (obrigatório).

Fase 2: breve questionário para avaliar se o candidato está alinhado com a missão da Brazil Conference e entender como irá agregar ao programa e ao evento.

Fase 3: entrevistas online. ​A fase de entrevistas é importante para os avaliadores conhecerem melhor a história e o perfil de cada candidato.

Os candidatos aprovados na terceira fase serão os Embaixadores da Brazil Conference 2019​.

Para saber mais detalhes acesse o site do Programa de Embaixadores 2019.

Leia o edital completo do Programa de Embaixadores da Brazil Conference AQUI.

Caso tenha dúvidas, entre em contato com a organização do evento pelo e-mail: embaixadores@brazilconference.org

