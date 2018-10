Holanda oferece bolsas de estudo para brasileiros

As inscrições para o programa Orange Tulip Scholarships abrem no dia 01/10. São mais de 70 bolsas destinadas exclusivamente a estudantes brasileiros!

Se você está pensando em fazer uma graduação, mestrado ou MBA na Holanda, prepare-se para fazer sua candidatura para o programa Orange Tulip Scholarship – OTS. As inscrições abrem no dia o1 de novembro!

Voltado especialmente a estudantes brasileiros com excelente desempenho acadêmico, o OTS 2019 vai oferecer mais de 70 bolsas para programas de graduação, MBA e Mestrado nas áreas de ciências biológicas e saúde, ciências exatas e tecnológicas, artes e ciências humanas. Todas as bolsas são para cursos lecionados em inglês e de qualidade internacionalmente reconhecida.

É possível candidatar-se a até quatro instituições de ensino holandesas. As bolsas OTS incluem o valor total ou parcial da anuidade e algumas delas podem oferecer a cobertura de outros gastos, como visto e seguro de saúde. No entanto, algumas despesas como moradia e passagens aéreas, são de responsabilidade do estudante selecionado. Através da lista de instituições participantes do programa é possível saber quais custos estão incluídos na oportunidade relacionada à universidade de seu interesse.

> O que é preciso para candidatar-se ao programa Orange Tulip Scholarship Brazil:

– Ser cidadão brasileiro (candidatos com dupla cidadania podem se candidatar, mas participarão do processo como cidadãos brasileiros)

– Apresentar excelente desempenho acadêmico

– Ter obtido o grau necessário para cursar o programa desejado (bacharelado requer diploma de ensino médio, mestrado requer diploma de bacharelado)

– Não estar atualmente estudando ou trabalhando na Holanda

– Ter fluência escrita e oral em inglês (certificado de proficiência será exigido)

– Estar atualmente no processo de admissão ou já ter sido admitido em alguma instituição de ensino superior holandesa participante do programa

>> Documentos frequentemente exigidos pelas universidades:

– Tradução juramentada para a língua inglesa do diploma e histórico escolar (candidatos a graduação devem apresentar diploma de ensino médio, candidatos ao mestrado ou MBA devem apresentar diploma de graduação)

Obs. caso o candidato ainda não tenha o diploma de graduação em mãos, é suficiente enviar uma carta da universidade brasileira (em inglês) comprovando que está em processos de conclusão dos estudos. A carta deve mencionar a data prevista para que sejam cumpridos os requisitos necessários para a conclusão do curso.

– Exame de proficiência em inglês: TOEFL iBT ou IELTS

– Currículo mais recente em inglês

– Carta de motivação em inglês

– Cartas de referência (mestrados e MBAs – verificar no detalhamento da bolsa de seu interesse a quantidade de recomendações requeridas)

– Cópia autenticada do passaporte (apenas página com dados pessoais)

Obs. As universidades participantes podem ter diferentes critérios de seleção. Candidatos devem conferir diretamente com a instituição de ensino quais são os documentos/exames exigidos por cada programa.

Confira o passo a passo para apresentar sua candidatura ao Orange Tulip Scholarship Brazil 2019 AQUI. Saiba tudo sobre as bolsas OTS AQUI.

A data limite para inscrição é 01 de maio de 2019 mas os prazos para candidatura às universidades podem ser anteriores. Portanto, fique atento ao deadline estabelecido pela universidade para a qual você está se candidatando e finalize o processo de admissão para o Orange Tulip Scholarship até a data limite definida pela instituição de ensino.

