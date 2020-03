Grupo Coimbra oferece bolsas para pesquisa na Europa

São diversas bolsas para jovens jovens professores e pesquisadores de universidades da América Latina em 10 países europeus. Inscrições até 31/03.

As inscrições para o Programa de Bolsas do Grupo Coimbra para Jovens Professores e Pesquisadores de Universidades da América Latina estão abertas. A iniciativa, lançada pela primeira vez em 2004, oferece subsídios para pesquisas de curta duração e visa favorecer o intercâmbio entre acadêmicos europeus e latino-americanos.

O Grupo Coimbra é uma associação de 39 universidades europeias. Confira quais participam nesta edição do programa:

– Universidade de Coimbra (Portugal)

– Universidad de Granada (Espanha)

– Universidad de Salamanca (Espanha)

– Karl Franz University of Graz (Áustria)

– Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi (Romênia)

– Friedrich Schiller University Jena (Alemanha)

– Jagiellonian University Krakow (Polônia)

– KU Leuven (Bélgica)

– Università di Padova (Itália)

– Università di Pavia (Itália)

– Università di Siena (Itália)

– Université de Poitiers (França)

– University of Tartu (Estônia)

>> Requisitos para os candidatos:

– Ter nacionalidade e ser residente em um país latino-americano (candidatos que já vivem e / ou estudam na Europa não serão considerados).

– Ter um diploma universitário.

– Estar vinculado como professor ou pesquisador a uma universidade da América Latina reconhecida pelas autoridades do país.

– Inscrever-se em apenas uma instituição de ensino.

– Enviar uma carta de aceitação ou e-mail do tutor / parceiro com quem o programa de trabalho será realizado na instituição anfitriã.

– Ter nascido em ou após 1 de janeiro de 1980.

As inscrições devem ser feitas em inglês até o dia 31 de março de 2020, no site do Grupo Coimbra. Inscrições para as universidades de Granada e Salamanca podem ser feitas em espanhol e para a Universidade de Coimbra, em português.

As datas da visita na universidade anfitriã em 2020-2021 serão acordadas com o tutor ou universidade parceira, assim como todos os detalhes práticos, como pagamento da bolsa, certificados e procedimentos de visto.

A seleção dos candidatos será realizada pelas universidades anfitriãs. O escritório do Grupo Coimbra informará os resultados até o final de maio de 2020. Candidatos aprovados, atualmente empregados por uma universidade, serão responsáveis ​​por garantir que sua instituição de origem lhes conceda licença para realizar a visita proposta.

>> Critérios para a seleção final:

– Habilidades acadêmicas do candidato.

– Experiência como professor ou / e pesquisador.

– Avaliação do Curriculum Vitae.

– Coerência entre o programa proposto pelo candidato, sua experiência e formação acadêmica.

– Benefícios imediatos da visita de pesquisa para o futuro acadêmico e científico do candidato e das instituições anfitriãs.

Leia o edital e confira todos os detalhes desta oportunidade AQUI. Para mais informações entre em contato com Catarina Moleiro Moleiro@coimbra-group.eu.

