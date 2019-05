Governo do Japão oferece bolsas para pesquisa

Oportunidade possibilita prorrogação da bolsa para programas de mestrado ou doutorado. Inscrições até 27/5 (Correios) ou 31/05 (presencialmente).

O Governo do Japão, através do Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia (MEXT), está oferecendo bolsas para pesquisa em universidades japonesas. A oportunidade também abre a possibilidade de prorrogação da bolsa para programas de mestrado ou doutorado, mediante aprovação do candidato no exame de ingresso em uma universidade japonesa.

As bolsas MEXT têm duração de dois anos para os alunos que partirem em abril de 2020, e de um ano e seis meses para os que partirem em outubro de 2020. Incluem uma ajuda de custo mensal, passagens aéreas e todas as taxas universidade. Para aqueles que ainda não têm o domínio da língua japonesa, será ministrado um curso básico nos seis primeiros meses da bolsa no Japão.

> O que é necessário para candidatar-se:

– Ser residente e domiciliado na circunscrição do Consulado Geral do Japão em SP (SP, MT, MS e Região do Triângulo Mineiro). Candidatos de outras localidades, podem obter mais informações AQUI

– Ter nacionalidade brasileira (somente) e estar residindo no Brasil na época do processo seletivo

– Ter até 34 anos em 01/04/2020 (nascidos após 02/04/85)

– Ter interesse pela língua e cultura japonesa

– Apresentar o diploma de graduação. Candidatos que terminarem seus bacharelados em 2019 ou até junho de 2020 também podem participar

– Disponibilidade de embarque na 1ª semana de abril, ou na 1ª semana de outubro de 2020

– Domínio da língua japonesa ou inglesa

– Estar apto física e mentalmente para desenvolver pesquisa em universidades japonesas

– Não receber bolsas de estudo de outras instituições durante o período de recebimento da bolsa MEXT

– Não ter sido bolsista do MEXT nos últimos três anos

– Não estar matriculado em uma universidade japonesa com visto as student

As inscrições podem ser feitas presencialmente, no Consulado Geral do Japão em São Paulo até 31 de maio, ou pelos Correios até 27 de maio (data da postagem):

Consulado Geral do Japão em São Paulo

Departamento de Assuntos Culturais e de Imprensa

Av. Paulista, 854, 3°andar, Bela Vista, SP, CEP: 01310-913

> Interessados devem apresentar os seguintes documentos:

– Ficha de inscrição (no site do Consulado)

– Cópia simples do RG

– Duas fotos 3 x 4 (recentes e iguais)

– Cópia simples do histórico escolar da faculdade expedido pela instituição de ensino

OBS. Candidatos que estão cursando mestrado atualmente devem entregar cópias dos históricos da graduação e pós-graduação

– Cópia simples do diploma universitário ou equivalente:

a. Candidatos que já concluíram o mestrado devem entregar cópias dos diplomas da graduação e pós-graduação

b. No caso de formatura prevista até junho de 2020, candidatos devem apresentar o Atestado de Provável Formando, indicando a data de provável conclusão do curso

– Curriculum vitae

– Projeto de Pesquisa e portfólio (Belas Artes, Música, Design e Arquitetura)

O processo seletivo envolve exames obrigatórios de idiomas – japonês e inglês (gramática e interpretação de texto) – a serem realizados no dia 10 de junho, análise de documentos e uma entrevista.

O contato com as universidades japonesas é realizado somente após a entrevista. O candidato deve fazer uma pesquisa prévia das universidades que oferecem a área de seu interesse e listá-las para facilitar, posteriormente, a busca por um professor orientador. Seguem abaixo alguns sites que poderão auxiliar nessa procura:

– ReaD&Researchmap

– JASSO Japanese Colleges and Universities Search

– J-Global (em japonês)

– Japan Study Support

– Japan Student Services Organization – JASSO

– Study in Japan Comprehensive Guide

– CiNii Articles

Saiba tudo sobre as bolsas MEXT para pesquisa no Japão AQUI.

>> Leia mais sobre estudar no Japão AQUI.

Fonte: Consulado Geral do Japão em São Paulo