Governo da Irlanda oferece 60 bolsas de estudo

As inscrições para o programa Government of Ireland International Education Scholarships vão até 29/03. Imagine estudar um ano na Irlanda com uma bolsa integral!

Um dos países mais amigáveis do mundo, com instituições de ensino de ponta, a Irlanda é definitivamente um ótimo destino para estudar.

E se você está interessado em estudar na Irlanda, pode contar com apoio financeiro do governo irlandês. É que o programa Government of Ireland International Education Scholarships, está oferecendo 60 bolsas de até um ano para graduação, mestrado e doutorado em todas as áreas do conhecimento.

As inscrições vão até 29 de março de 2019 e devem ser feitas online.

O programa tem como objetivo atrair mais estudantes estrangeiros e consolidar a Irlanda como referência em educação.

Estudantes de graduação que querem fazer o último ano da faculdade em uma universidade irlandesa podem se candidatar. Interessados em mestrado podem usar a bolsa como apoio para programas com duração de um ano. Doutorandos podem recorrer à iniciativa para arcar com os custos de um ano de pesquisa.

Os benefícios da bolsa incluem isenção das taxas da universidade e apoio financeiro no valor de 10 mil euros, para cobrir as despesas e manutenção do estudante por um ano.

Antes de se inscrever, você deve se candidatar a um programa em uma universidade irlandesa e ser aceito. Além disso, deve apresentar boas habilidades de comunicação, excelente desempenho acadêmico e profissional, e boas motivações para concorrer à bolsa. Atividades extracurriculares – como trabalho voluntário, comunitário, artes e esportes – também serão avaliadas.

Com o “aceite” da universidade em mãos, é possível submeter os documentos para a bolsa. Dentre eles estão um formulário sobre as experiências acadêmicas, profissionais e voluntárias, uma carta de motivação e duas cartas de recomendação.

Perguntas sobre o processo de candidatura podem ser submetidas até 28 de fevereiro através do e-mail goi-ies@hea.ie. As respostas serão publicadas no website www.EurIreland.ie.

A Irlanda oferece mais de 5 mil programas em suas 31 universidades, onde aproximadamente 30 mil estudantes de diferentes países do mundo estudam. Anualmente, o governo irlandês investe mais de 700 milhões de euros em suas instituições de ensino superior.

Além disso, com o programa de visto Stayback, estudantes internacionais podem trabalhar. Os que completam um curso de graduação no país podem trabalhar por lá durante um ano após terminar a faculdade. Para os que fazem mestrado ou doutorado, a duração do visto aumenta para dois anos.

Consulte o edital do programa de bolsas na Irlanda AQUI.

Leia mais sobre estudar neste país incrível AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.