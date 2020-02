Governo da Irlanda abre inscrições para programa de bolsas de estudo

São 60 bolsas para um ano de estudos em programas de graduação, mestrado ou doutorado na Irlanda. Inscrições até 27/03.

As inscrições para o programa de bolsas do governo da Irlanda, Government of Ireland International Education Scholarships Programme – GOI-IES, estão abertas. A oferta é aberta a estudantes de países não pertencentes à União Europeia e é aplicável a todos os campos de estudo.

São sessenta bolsas para um ano de estudos na Irlanda contemplando o último ano de um curso de graduação, um ano de um programa de mestrado ou um ano de um programa de pesquisa (mestrado ou doutorado).

>> Requisitos para candidatura:

– Ter sido aprovado em uma instituição de ensino superior irlandesa qualificada

– Excelência acadêmica e profissional

– Criatividade e habilidades de comunicação

– Engajamento em atividades extracurriculares, como trabalho humanitário, política local / nacional / internacional, artes, esportes etc.

– Apresentar forte justificativa para prosseguir os estudos na Irlanda, indicando como uma bolsa GOI-IES se encaixa em objetivos de longo prazo.

As aulas terão início em setembro / outubro de 2020 (com possibilidade de alteração de data somente para doutorandos). Estudantes selecionados terão isenção total de todas as mensalidades e outros custos na instituição de ensino superior e receberão 10 mil euros para despesas de moradia e alimentação.

As inscrições vão até 27 de março e devem ser feitas online. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail goi-ies@hea.ie.

Leia atentamente o edital do programa e confira todos os detalhes desta incrível oportunidade de estudos na Irlanda AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.