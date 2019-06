Google oferece bolsas para pesquisa na América Latina

Estudantes de mestrado ou doutorado e seus orientadores receberão bolsas para projetos inovadores. Inscreva-se na 7ª edição do Latin American Research Award.

As inscrições para a 7ª edição do Latin American Research Award – LARA, estão abertas. Lançado em 2013 pelo Google, o LARA tem o propósito de impulsionar a inovação e premiar projetos que se propõem a resolver problemas do dia a dia por meio da tecnologia.

O programa é voltado a professores e estudantes de mestrado ou doutorado, de universidades da América Latina, que fazem pesquisa de ponta em Ciência da Computação, Engenharia e áreas afins. O Google entende que em um contexto em que a tecnologia oferece cada vez mais ferramentas, projetos inovadores com potencial de grande impacto na vida das pessoas são relevantes.

Este ano, o LARA distribuirá dois milhões de reais para projetos oriundos de toda a região. Cada pesquisa deve envolver apenas um professor e um aluno. As bolsas serão concedidas individualmente aos participantes por um ano, com a possibilidade de renovação por até dois anos, para estudantes de mestrado e três anos, para estudantes de doutorado.

As inscrições estão abertas até o dia 29 de Julho. Saiba mais AQUI.

> Conheça os campos de pesquisa contemplados:

– Geo/Maps

– Interação entre humanos e computadores

– Recuperação, extração e organização de informações (incluindo gráficos de semântica)

– Internet das Coisas (incluindo cidades inteligentes)

– Machine learning (aprendizado de máquinas) e data mining (mineração de dados)

– Dispositivos móveis

– Processamento natural de línguas

– Interfaces físicas e experiências imersivas

– Privacidade

– Outros tópicos relacionados a pesquisas na web

Desde 2013, o LARA já beneficiou mais de 70 projetos em toda a América Latina. Participe!

