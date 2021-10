Glossário para pós-graduações no exterior

Conheça os termos e siglas mais usadas nos editais para mestrado, MBA e doutorado em universidades internacionais e não dê margem a nenhuma confusão!

Assim como para os cursos de graduação, as dificuldades encontradas frente aos termos e siglas relacionadas aos programas de pós-graduação fora do Brasil também podem ser grandes. E embora haja mais uniformidade na terminologia usada globalmente, em algumas ocasiões, diferentes nomenclaturas são usadas para designar a mesma coisa. Por isso, para fazer sua candidatura com calma, é importante ficar por dentro de todas as expressões que passarão a fazer parte da sua vida quando você der início ao seu projeto de estudar no exterior.

> Accreditation:

Certificado que atesta que um programa ou faculdade cumprem com padrões acadêmicos mais elevados.

É bastante comum encontrar estes selos em escolas de negócios (ex. AACSB – Association for Advance Collegiate Schools of Business, AMBA – Association of MBAs, EQUIS –European Quality Improvement System).

> Advisor:

Professor que orienta o aluno durante seu trabalho de final de curso ou dissertação/tese.

> Application:

Processo de candidatura às universidades. Envolve a apresentação de todos os documentos: histórico acadêmico, diploma, cartas de recomendação, cartas de motivação e exames.

> Business School:

Instituições de ensino nas quais os alunos estudam matérias relacionadas a negócios e comércio, como economia, finanças e administração.

> Fellow:

No mundo acadêmico é o termo aplicado a bolsistas dedicados a estudos ou pesquisas especiais.

> Fellowship:

Bolsa de estudos concedida por uma instituição de ensino ou organização para subsidiar o custo da educação. Normalmente a oportunidade é baseada no mérito acadêmico do aluno para estudos avançados e pesquisa em um determinado tema.

> ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System:

Sistema de pontos desenvolvido pela União Europeia para facilitar a leitura da carga de trabalho realizada pelos estudantes em programas universitários de diferentes países europeus.

> Essay ou Personal Statement ou Motivation Letter:

Carta de motivação na qual o estudante responde a perguntas específicas da universidade ou conta sua trajetória, explicando porque quer fazer aquele determinado programa naquela determinada instituição de ensino.

>> Exames de proficiência em idiomas – leia mais AQUI.

> Faculty:

Corpo docente (professores) de uma universidade.

> Foundation e Pre-Masters Programmes:

Programas de um ano (pré-mestrado), oferecidos por algumas universidades europeias para alunos que concluíram a graduação, mas ainda não apresentam todos os requisitos de entrada imediata em um mestrado.

O curso permite que o aluno melhore seu inglês enquanto adquire habilidades de estudo e pesquisa necessárias em uma pós-graduação.

> GMAT – Graduate Management Admission Test:

Teste padronizado de múltipla escolha exigido especialmente no processo de candidatura às escolas de negócios ou economia globalmente. É oferecido em diversas localizações várias vezes ao ano e leva aproximadamente três horas e meia para ser realizado.

O GMAT mede a capacidade do candidato de analisar e avaliar informações, pensar criticamente e resolver problemas. É dividido em quatro seções:

– Escrita (Analytical Writing Assessment) – mede a capacidade de pensar criticamente e comunicar ideias.

– Raciocínio integrado (Integrated Reasoning) – mede a capacidade de analisar dados e avaliar informações apresentadas em vários formatos.

– Raciocínio quantitativo (Quantitative Reasoning) – mede a capacidade de analisar dados e tirar conclusões usando raciocínio.

– Raciocínio verbal (Verbal Reasoning) – mede a capacidade de ler e compreender o material escrito, avaliar argumentos e corrigir o material em conformidade com o inglês escrito padrão.

> GPA – Grade Point Average:

Média das notas do aluno baseada em uma escala que vai até 4.0.

> Graduate:

Termo genérico usada para denominar todos os cursos de pós-graduação (mestrado, MBA ou doutorado) no exterior.

> GRANT:

Bolsa de estudos ou auxílio financeiro concedido por órgãos governamentais ou outras organizações.

> GRE – Graduate Record Examination:

Teste de admissão mais requisitado para candidaturas a uma variedade de programas de mestrado, MBAs, pós-graduações em Direito e doutorado – especialmente nos Estados Unidos.

O GRE General Test mede habilidades de raciocínio verbal, raciocínio quantitativo, pensamento crítico e redação analítica que não estão relacionadas a um campo específico de estudo, mas são importantes para todos.

O teste é dividido em três seções: Redação Analítica (Analytical Writing), Raciocínio Verbal (Verbal Reasoning) e Raciocínio Quantitativo (Quantitative Reasoning). O GRE é oferecido em diversos locais várias vezes ao ano e leva cerca de três horas e 45 minutos para ser realizado.

> Internship:

Estágio durante o programa de ensino.

> LLM | Master of Laws:

Pós-graduação de um ano, especificamente voltada ao Direito.

> Master of Arts – MA:

Em sua maioria, mestrados voltados para as ciências humanas, ciências sociais ou negócios.

> Master of Business Administration – MBA:

Pós-graduação em administração, negócios ou gestão de negócios.

> Master of Fine Arts – MFA:

Mestrados nas áreas criativas: belas artes, artes visuais e performáticas.

> Master of Science – MS:

Programas que se concentram nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

>> OBS. Na Europa, os programas de mestrado podem ter um ou dois anos de duração. Por isso, para quem vai buscar revalidar o diploma no Brasil é importante compreender o conteúdo do curso e carga horária. Os mestrados de 60 ECTS, que têm carga horária menor e não incluem defesa de tese são normalmente considerados uma especialização. Já os de 120 ECTS têm carga horária semelhante aos programas stricto sensu no Brasil e incluem a defesa de tese.

> PhD:

Abreviação para Doutor em Filosofia. O título, reconhecido munidalmente, é concedido aos candidatos que completam o programa de doutorado apresentando uma tese ou dissertação, com base em pesquisas extensas e originais em sua área de expertise.

> Research / Teaching Assistantship – RA / TA:

Emprego remunerado oferecido pelas universidades normalmente a estudantes de doutorado e ocasionalmente aos de mestrado.

Research Assistants trabalham junto a um professor em sua pesquisa e Teaching Assistants nas salas de aula lecionando e oferecendo apoio acadêmico aos alunos de mestrado ou graduação.

> Recommendation/Reference Letter:

Carta de recomendação escrita por professores e profissionais de mercado que podem avaliar o desenvolvimento e desempenho do candidato.

> Scholarship:

Termo genérico para bolsas de estudo. Subsídio ou pagamento para apoiar a educação de um aluno, concedido com base em desempenho acadêmico ou outros méritos.

> Studielink:

Central de candidaturas para universidades na Holanda.

> Transcript / Academic Transcript:

Histórico acadêmico, documento oficial do curso de graduação ou de mestrado com todas as notas do aluno.

> Tuition/Fees:

Custo da faculdade.

> UCAS:

Central de candidaturas para universidades no Reino Unido.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.