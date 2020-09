Fundación MAPFRE oferece bolsas de pesquisa com foco em promoção da saúde 

Iniciativas relacionadas à COVID-19 serão especialmente consideradas. Projetos receberão aporte de até 30 mil euros. Inscrições até 30/10.

Com o objetivo de promover o desenvolvimento científico, visando o bem-estar social, a Fundación MAPFRE acaba de abrir as inscrições para o programa global de bolsas Ignacio H. de Larramendi.

Este ano, o auxílio será focado em projetos na área de “Promoção à Saúde”. Equipes ou pesquisadores que desejam desenvolver trabalhos de forma independente ou no âmbito de universidades, hospitais, empresas ou centros de pesquisa aos quais estejam associados, podem concorrer ao programa.

O auxílio será concedido ao pesquisador principal do projeto, embora, a seu pedido ao apresentar a requisição, possa ser pago à instituição à qual está designado ou onde a pesquisa está sendo realizada, sendo essencial nos dois casos que o auxílio se destine exclusivamente à pesquisa solicitada.

A duração da bolsa de auxílio à pesquisa é de 12 meses, contados a partir da data de sua aceitação e formalização.

Os projetos selecionados receberão aporte de até 30 mil euros. As pesquisas devem se enquadrar em uma das seguintes linhas temáticas:

– Estratégias para a mudança de hábitos: prevenção da obesidade e incentivo à atividade física

– Educação para pacientes

– Avaliação de danos corporais

– Gestão em saúde: qualidade e segurança clínica

Nesta chamada, serão considerados principalmente projetos que incorporem aspectos relacionados ao COVID-19, tais como: redução de infecções, autocuidado e cultura de autoproteção, relação entre estado de saúde anterior (estilo de vida) e morbimortalidade, COVID-19 e saúde mental, entre outros.

Para se inscrever, é necessário preencher a ficha e enviar os documentos pelo site da Fundación Mapfre até 30 de outubro. Um comitê de avaliação designado pela Fundación MAPFRE, com a assessoria de especialistas nos diferentes temas, ficará responsável pela avaliação dos projetos. As bolsas concedidas devem totalizar 240 mil euros.

O resultado da convocação será divulgado em dezembro de 2020 no site da Fundación MAPFRE.

Sobre a Fundación MAPFRE

Com sede na Espanha e atuação em 31 países, a Fundación MAPFRE é uma instituição sem fins lucrativos, que tem o objetivo de promover, fomentar e investir em pesquisas, estudos e atividades de interesse geral da população. No Brasil atua para disseminar valores, promover o acesso à informação, cultura e visa contribuir com o bem-estar da sociedade, apoiando e desenvolvendo iniciativas nas áreas de Ação Social, Prevenção e Segurança Viária, Seguro e Previdência Social, Promoção da Saúde e Cultura. Em 2019, suas iniciativas impactaram mais de 3,4 milhões de brasileiros.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte: Fundación Mapfre