Fundación MAPFRE oferece bolsas de auxílio à pesquisa

O advogado, empresário, mecenas cultural, ensaísta e escritor Ignacio Hernando de Larramendi, foi uma das principais figuras da cena espanhola de negócios do século XX. Um elemento essencial na história da MAPFRE e da Fundación MAPFRE, criada em 1975. Entre 1955 e 1990, transformou uma pequena seguradora espanhola, a MAPFRE, em uma grande empresa com uma ampla presença internacional. E tudo isso com um objetivo claro: unir a responsabilidade social ao mundo empresarial.