Fundación Carolina oferece bolsas para pós-graduação na Espanha

São 723 bolsas de estudo para especialização, mobilidade de professores, mestrado, doutorado e pós-doutorado na Espanha. As inscrições vão até 7/03 ou 5/04. Confira!

A Fundación Carolina está oferecendo 723 bolsas de estudo alinhadas com o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.

Nesta 19ª edição, as bolsas de estudo estão distribuídas nas seguintes modalidades: 283 para pós-graduação, 100 para doutorado e pós-doutorado, 66 para mobilidade de professores, 165 bolsas para estudos institucionais e 109 para renovações de bolsas de doutorado.

O total de 183 programas acadêmicos, inclui:

– Dois novos programas destinados a abordar as disparidades de gênero existentes nas áreas acadêmicas STEM (Engenharia, Ciência, Matemática e Tecnologia)

– A mobilidade acadêmica em ambos os sentidos: estudantes e pesquisadores da América Latina na Espanha, e estudantes e pesquisadores espanhóis na América Latina.

– A implementação da Agenda 2030, tornando a educação, a ciência, a tecnologia e a inovação, a sustentabilidade e a igualdade entre mulheres e homens, vetores centrais de cooperação de desenvolvimento avançado que a mesma exige.

Esta convocatória reflete a renovação do papel da Fundação Carolina no processo de cooperação para o desenvolvimento da Espanha e na formação e fortalecimento da Comunidade Ibero-americana das Nações.

As modalidades das bolsas da Fundação Carolina são as seguintes:

– Bolsas de pós-graduação: Destinam-se à formação de graduadas e graduados de um país membro da Comunidade Ibero-americana das Nações, com capacidade acadêmica ou profissional, apoiados por um currículo excepcional. O programa oferece dois tipos de apoio: bolsas e ajuda de estudo, e continua a combinar mestrados oficiais, diplomas e cursos de especialização, com ênfase especial no aumento do número de graduações oficiais e no número de bolsas com qualificações oficiais.

– Bolsas de Doutorado e estadias curtas para pós-doutorado: O objetivo é ajudar o corpo docente de universidades da Ibero-América a obter um doutorado em centros acadêmicos espanhóis, promovendo a criação de redes de colaboração entre instituições universitárias dos dois lados do Atlântico. Por outro lado, as bolsas de curta duração para pós-doutorado destinam-se a professores de universidades ibero-americanas que possuem doutorado e promovem intercâmbios acadêmicos de alto nível entre a Espanha e a América Latina. Conheça as universidades espanholas participantes do programa de Doutorado AQUI.

– Programas de Mobilidade de corpo docente: permitem a curta permanência de professores ou pesquisadores de universidades argentinas, brasileiras e portuguesas para pesquisa na Espanha.

– Programas de Bolsas e Estudos Institucionais: Concebidas como uma ajuda para o financiamento de planos de formação em centros espanhóis que tendem ao fortalecimento institucional das administrações públicas ibero-americanas. Em alguns casos, as instituições latino-americanas e espanholas, a tarefa de se candidatar à Fundação Carolina.

Os prazos de solicitação para inscrição nas diferentes modalidades de bolsas podem ser feitos nas seguintes datas:

– A chamada para bolsas de pós-graduação vai até 7 de março às 9:00 (horário espanhol)

– A chamada para bolsas de doutorado, estadias de curta duração, programas de mobilidade de professores e estudos institucionais vai até 5 de abril às 9:00 (horário espanhol).

Todas as informações sobre as bolsas de estudo podem ser encontradas no site da Fundación Carolina. As inscrições também devem ser feitas online.

Fonte: Fundación Carolina