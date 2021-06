Fundação Estudar abre inscrições para programa de bolsas na área de tecnologia

Inscrições até 27/06. Bolsistas selecionados serão beneficiados com apoio individual e personalizado.

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para o processo seletivo do novo programa de bolsas “Fellowship Tech”. O objetivo é apoiar estudantes brasileiros da área de tecnologia que estejam nas melhores universidades do mundo. A organização sem fins lucrativos, que completa 30 anos este ano, está construindo uma comunidade de talentos focada na área para gerar impacto positivo em diversos setores do Brasil. Interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 27 de junho neste link.

O processo seletivo avalia habilidades técnicas e comportamentais dos candidatos. Para participar, é necessário ser brasileiro, estar matriculado em uma universidade internacional ou em processo de aceitação para graduação (Major, Double Major e Minor) / intercâmbio no exterior em cursos da área de tecnologia (Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Engenharia de Software, Jogos Digitais e cursos relacionados).

“Estamos construindo uma comunidade de talentos que estará à frente de uma verdadeira revolução no Brasil nos próximos anos, utilizando a tecnologia para gerar impacto em todo o país. Buscamos jovens que sonham em transformar realidades por meio da área e contamos com o apoio de empresários e desenvolvedores experientes na área para identificar as pessoas mais preparadas para esse desafio”, afirma Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar.

Além da bolsa de estudos, a Fundação Estudar também oferece apoio individual e personalizado para alavancar os projetos e a carreira dos Fellows, por meio de contato com especialistas; conexão com oportunidades no mercado; cursos; eventos e mentoria com fundadores de startups e profissionais referência na área.

> Serviço – Fellowship Tech

Link das inscrições AQUI.

Prazo: 27 de junho de 2021.

Sobre a Fundação Estudar

A Fundação Estudar existe para formar lideranças inquietas e transformadoras. É uma rede que apoia, desenvolve e inspira milhões de jovens brasileiros para que sigam seus sonhos e mudem o mundo. Tudo isso por meio do estímulo à experiência acadêmica de excelência e do apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional de jovens.

Fonte: Fundação Estudar