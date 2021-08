Fundação Estudar abre inscrições para preparatório gratuito de graduação no exterior

Jovens talentos que têm interesse e sonham grande com uma oportunidade de estudar no exterior, têm até o dia 01 de outubro para se inscrever no Prep Estudar Fora, iniciativa gratuita que prepara estudantes dos ensinos público e privado para os processos seletivos de universidades norte-americanas. Os interessados irão receber mentoria individualizada com especialistas em applications, apoio financeiro, preparação para testes e apoio com a documentação de candidatura.

Com duração de 10 meses, o programa oferece mentoria, advising, auxílio financeiro e preparatório para testes. O Prep Estudar Fora conta com mais de 950 aprovações, sendo que nos últimos 3 anos, 40% delas foram para as melhores universidades do exterior. Os jovens talentos se encontram em universidades como Stanford, Harvard, Columbia e MIT.blog

Ao longo do preparatório, os mentores da Fundação Estudar ajudam os candidatos em etapas como os textos de apresentação para as universidades e as entrevistas de admissão. Para fazer parte do preparatório, o(a) candidato(a) precisa estar no 2° ou 3° ano do ensino médio no momento da inscrição. É necessário ter alto desempenho acadêmico, um histórico relevante de participação em atividades extracurriculares e demonstrar domínio do inglês.

“A Fundação Estudar mantém uma rede de mapeamento e relacionamento com jovens de alta qualificação. O intuito é trabalhar em uma boa preparação, principalmente para as grandes universidades americanas”, explica Juliana Kagami, coordenadora do Prep.

O programa serve como um incentivo e apoio emocional, para ajudar os estudantes a fazerem as melhores escolhas de acordo com seu perfil e seus sonhos. O ingresso em universidades de ponta dos Estados Unidos está cada vez mais competitivo e desejado. E mesmo para quem não conseguir a vaga, a Fundação Estudar disponibiliza o acesso aos conteúdos exclusivos para que os jovens continuem se desenvolvendo.

>> O que é preciso para poder participar?

Estar no penúltimo ou último ano do Ensino Médio em 2021

Estar se preparando para enviar sua candidatura no ciclo de 2022-2023

Alto desempenho acadêmico ao longo do Ensino Médio

Histórico relevante de participação em atividades extracurriculares

Excelente domínio do inglês, visto que irá estudar em uma universidade neste idioma

Não ter começado a graduação

> Etapas

O processo seletivo do Prep Estudar Fora é dividido em três etapas eliminatórias realizadas online. Formulário online; teste de lógica, inglês e perfil; vídeo de apresentação e redação constituem a primeira parte do processo. Caso o candidato seja selecionado para a próxima etapa, passará por uma entrevista em inglês.