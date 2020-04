Fundação Ernesto Illy abre inscrições para mestrado em café

Curso internacional disponibiliza bolsas de estudo integrais em Trieste para 2021. Brasileiros podem se candidatar.

As inscrições para a edição 2021 do Mestrado Internacional em Economia e Ciência do Café – International Masters in Coffee Economics and Science Ernesto Illy, ministrado na cidade italiana de Trieste, estão abertas. A oportunidade é promovida pela Fundação Ernesto Illy, entidade sem fins lucrativos criada pela illycaffè, em parceria com prestigiadas instituições de ensino.

O programa é direcionado a profissionais graduados em Economia, Administração e Engenharia Agronômica, entre outras áreas de formação, que tenham forte envolvimento profissional com café. O curso tem por objetivo oferecer uma formação multidisciplinar sobre o mundo do café, englobando todo o ciclo produtivo – do cultivo aos serviços de alimentação, incluindo a logística e o processo de industrialização. O intuito é consolidar e desenvolver relações entre as universidades e o mundo dos negócios, transferindo aos alunos o conhecimento tecnológico e cultural da illycaffè.

Em sua 11ª edição no ano que vem, esta pós-graduação é resultado de uma parceria entre instituições líderes em educação: Fundação Ernesto Illy, Università del Caffè da illycaffè, Universidade de Trieste, Universidade de Údine, International Superior School of Advanced Studies of Trieste, Association of Molecular Biomedicine e District of Coffee de Trieste.

O período para solicitar a bolsa de estudos integral vai até 15 de junho. Interessados devem enviar uma carta de apresentação, explicando seu interesse e a motivação para realizar o curso, e um currículo resumido de no máximo 3 páginas com foto. Os dois documentos devem ser enviados em inglês, para o e-mail master@fondazioneilly.org.

Excelente desempenho acadêmico, forte envolvimento profissional com as atividades cafeeiras, interesse em se desenvolver nessa área e fluência na língua inglesa são os pré-requisitos para concorrer.

> O que a bolsa cobre:

– 100% do valor do curso (€ 15,000)

– Voos de ida e volta a partir do seu país de origem

– Alojamento de janeiro a junho

– Refeições e coffee breaks / lanches (segunda-feira a sexta-feira)

– Todos os materiais didáticos (livros, apostilas, cadernos etc)

– Passagens de ônibus em Trieste durante todo o período do mestrado

– Transfer na chegada e na saída a partir do Aeroporto de Veneza ou Trieste

– Plano de saúde

– Taxas de autorização de permanência na Itália

Sobre a illycaffè

Fundada em 1933, em Trieste, a illycaffè​ é uma empresa familiar italiana, comprometida em oferecer o melhor café do mundo. É a marca de café mais global, produzindo um único blend de café espresso 100% arábica, com grãos provenientes de nove países fornecedores, sendo o Brasil o principal. Precursora do espresso, a illycaffè é considerada líder em ciência e tecnologia do café. Ao promover o primeiro Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso no Brasil em 1991, também foi pioneira na compra direta dos fornecedores, compartilhando know-how e pagando preços acima do mercado para quem atinge seus padrões de qualidade, em parcerias alicerçadas pelos princípios do desenvolvimento sustentável. Com o objetivo de difundir a cultura do café, fundou a Università del Caffè, um centro educacional de excelência que oferece treinamento teórico e prático sobre o café para cafeicultores, baristas, equipes de lojas de café e amantes da bebida.

