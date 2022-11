Fundação Behring lança bolsa integral para graduação em Ciência da Computação nos EUA

A oportunidade, exclusiva para brasileiros, é para a Universidade Carnegie Mellon e será explicada em evento online da Fundação Estudar dia 10/11.

Os brasileiros agora têm a oportunidade de cursar, com bolsas integrais exclusivas, a melhor graduação em computação dos EUA, segundo o ranking da U.S. News.

A oportunidade é oferecida pela Fundação Behring na prestigiada Universidade Carnegie Mellon, localizada em Pittsburgh. Além dos custos com o curso, também estão inclusos moradia e alimentação. Os detalhes sobre a instituição e o processo de candidatura serão informados durante um evento online gratuito, realizado em parceria com a Fundação Estudar, que acontece no dia 10 de novembro, às 19h e será transmitido em inglês, com a participação do diretor de admissões da Carnegie Mellon. Para realizar sua inscrição, acesse este link aqui.

As candidaturas para início dos estudos na Carnegie Mellon no próximo ano já estão abertas e podem ser feitas até 3 de janeiro. As bolsas atenderão os estudantes preferencialmente admitidos na Escola de Ciência da Computação e Escola de Engenharia da universidade que iniciarão seus estudos em agosto de 2023. Esses bolsistas farão parte ainda da Comunidade Behring, que dá acesso a eventos, encontros e outros benefícios exclusivos para catalisar formação e carreira na área.

Não é necessário realizar processo seletivo adicional para concorrer — qualquer pessoa com nacionalidade brasileira que seja admitida para graduação na Carnegie Mellon será automaticamente avaliada para receber uma das bolsas.

Prep Graduação Online

O evento integra as iniciativas do Prep Graduação Online, curso gratuito da Fundação Estudar voltado para quem deseja fazer graduação no exterior. São 12 horas de conteúdo online, que ensinam o passo a passo para se candidatar às vagas em universidades do exterior, especialmente nos EUA. O preparatório conta com a participação de representantes de universidades renomadas como Harvard, Brown, Universidade da Pensilvânia, John’s Hopkins, Babson College entre outras.

O curso oferece dicas de redução de custos da candidatura, apresentação de várias opções de bolsas para brasileiros, tendo uma verdadeira rede de apoio de pessoas que estão passando pelo mesmo processo, além de toda a expertise da Fundação Estudar com o Prep Program, tradicional preparatório gratuito síncrono que, em mais de 10 anos, já garantiu mais de 1.000 aprovações de brasileiros em grandes universidades no exterior. O preparatório visa, especialmente, inspirar mais meninas brasileiras a cursarem cursos na área de tecnologia no exterior.

Serviço

Live com a Carnegie Mellon

Realização: Fundação Behring em parceria com o Prep Graduação Online, da Fundação Estudar

Quando: 10/11, às 19h

Onde: AQUI

Custo: 100% gratuito

Sobre a Fundação Estudar

A Fundação Estudar existe para formar lideranças inquietas e transformadoras. Uma rede que apoia, desenvolve e inspira milhões de jovens brasileiros para que sigam seus sonhos e mudem o mundo. Tudo isso por meio do estímulo à experiência acadêmica de excelência e do apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional de jovens. Para saber mais, acesse o site da Fundação Estudar.

