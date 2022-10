Fulbright seleciona brasileiros para iniciativa internacional e multidisciplinar de estudos sobre a Amazônia

Seleção dos participantes dará preferência a pesquisadores, líderes e profissionais que residam e atuem na região. Inscrições até 20/12.

A Comissão Fulbright no Brasil e o U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) estão selecionando acadêmicos, pesquisadores e profissionais em início ou meio de carreira para integrarem a equipe internacional e multidisciplinar liderada pelos professores Dr. Carlos Valério Aguiar Gomes (Universidade Federal do Pará) e Dr. Jeffrey Hoelle (University of California, Santa Barbara).

São quatro bolsas para brasileiros participarem de uma rede de colaboração científica e análise de políticas públicas, que tem como objetivo criar e promover uma rede de colaboração sobre questões pan-amazônicas. Ao longo de 18 meses e se apropriando de um modelo colaborativo, a Fulbright Amazonia Initiative busca transformar teorias em práticas para tratar de relevantes questões de políticas públicas para alguns dos desafios das nações pan-amazônicas em:

Adaptação e mitigação às mudanças climáticas

Fortalecimento da segurança humana e da saúde ambiental

Bioeconomia e desenvolvimento sustentável

No total, serão selecionados até 16 pesquisadores, sendo quatro do Brasil, quatro dos Estados Unidos e oito dos demais países da região amazônica. Além da obrigatoriedade de participação em três sessões plenárias presenciais e uma reunião plenária virtual mensalmente, os selecionados deverão realizar pesquisa de no mínimo seis semanas consecutivas e no máximo três meses em uma instituição de ensino superior, centro de pesquisa ou organização não-governamental nos Estados Unidos.

Requisitos para candidatos do Brasil

Ter nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade norte-americana

Residir no Brasil durante o processo de seleção

Acadêmicos, pesquisadores e/ou profissionais afiliados a centros de pesquisas, instituições de ensino superior, instituições públicas ou organizações não-governamentais em nível inicial ou médio de suas carreiras

Possuir experiência acadêmica e/ou profissional e/ou de pesquisa em uma das três áreas temáticas

Doutorado ou equivalência profissional é preferível, mas não obrigatório

Candidatos sem o título de PhD devem possuir um mínimo de cinco anos de experiência profissional e/ou com pesquisa na área

Proficiência em inglês a ser comprovada

Proficiência em espanhol é desejada, mas não obrigatória

Segundo Luiz Valcov Loureiro, diretor da Comissão Fulbright Brasil, a ideia é somar esforços de pesquisadores, líderes e profissionais atuantes na região para pensar soluções para um futuro sustentável da região. “Queremos dar ferramentas para que os participantes possam ser agentes de mudança, propondo projetos fundamentais para a região. Para colocar suas ideias em prática terão a oportunidade de trabalhar em equipes multidisciplinares internacionais”, explica.

Mais detalhes sobre o Programa Fulbright Amazonia Initiative 2022-2024 podem ser encontrados no site da Fulbright Brasil. Questões sobre a seleção podem ser enviadas para amazonia@fulbright.org.br. Veja todas as bolsas da Fulbright no site: fulbright.org.br.

