Fulbright oferece mais de 80 bolsas de estudo nos EUA

São 12 programas que contemplam roteiristas, doutorandos, professores e pesquisadores. Inscrições até 15/06 e 01/08.

A Comissão Fulbright no Brasil oferece oportunidades acadêmicas para brasileiros recém formados em letras, roteiristas, estudantes de doutorado, professores universitários e pesquisadores.

No total, mais de 80 bolsas em 12 programas diferentes nas melhores universidades dos Estados Unidos estão sendo oferecidas. Os benefícios serão concedidos no âmbito do Programa de Intercâmbio Educacional e Cultural do governo dos Estados Unidos e tem o objetivo de ampliar o entendimento entre a sociedade norte-americana e as de outros países.

As candidaturas para todos os programas devem ser feitas online no site da Fulbright Brasil até 1 de agosto, exceto para o programa de formação de roteiristas MFA, cujas inscrições vão até 15 de junho. As bolsas cobrem seguro-saúde, despesas de passagem aérea, manutenção nos EUA, e o visto J1 entre outros benefícios, como integrar a rede de alumni da Fulbright no Brasil e no mundo.

> Editais abertos:

Fonte: Comissão Fulbright Brasil