Fulbright oferece mais de 60 bolsas para brasileiros nos EUA

Oportunidades contemplam profissionais em meio de carreira, graduados em letras, doutorandos de qualquer área e professores/pesquisadores sênior e júnior.

A ​Comissão Fulbright Brasil​ está oferecendo oportunidades acadêmicas para brasileiros recém formados em letras, profissionais em meio de carreira, estudantes de doutorado, professores universitários e pesquisadores. São mais de 60 bolsas em oito programas diferentes nas melhores universidades dos Estados Unidos. Os benefícios serão concedidos no âmbito do Programa de Intercâmbio Educacional e Cultural do governo dos Estados Unidos e tem o objetivo de ampliar o entendimento entre a sociedade estadunidense e as de outros países.

As candidaturas devem ser feitas online no site da ​Fulbright Brasil​ até 26 de junho (programa H. H. Humphrey) ou 2 de agosto (demais programas) de 2020. As bolsas cobrem seguro-saúde, despesas de passagem aérea, manutenção nos EUA, visto J1 entre outros benefícios.

> Conheça os editais abertos:

– Programa H. H. Humphrey​: O programa oferece bolsas de estudos nos Estados Unidos para profissionais em meio de carreira provenientes do setor público e do terceiro setor (ONGs). Durante 10 meses, os participantes ampliam e adquirem experiências profissionais relacionadas à sua área de trabalho, combinando formação acadêmica e profissional.

​- Doutorado sanduíche​:​ estudantes de doutorado brasileiros em todas as áreas do conhecimento podem se candidatar a uma das 30 bolsas de nove meses de duração com início em agosto/setembro de 2020 e término em abril/maio do ano seguinte. Confira o perfil dos selecionados para o programa de doutorado sanduíche em 2019/2020​.

​- Bolsa para ensinar português​: ​o Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) oferece até 15 bolsas de nove meses de duração para brasileiros ensinarem português nos EUA. Os selecionados são alocados em universidades norte-americanas, onde auxiliam no ensino de português e frequentam cursos sobre a cultura e história dos EUA, além de outras disciplinas de seu interesse. Confira o perfil dos ​selecionados para o program FLTA 2019/2020​.

​- Professor /pesquisador visitante​:​ professores e pesquisadores de todas as disciplinas, com mais de sete anos de doutoramento, podem-se candidatar a 10 bolsas de três ou quatro meses de duração para realizar pesquisas e/ou ministrar palestras em instituições de ensino superior ou centros de pesquisa nos Estados Unidos. O candidato deve apresentar carta de aceitação da instituição anfitriã nos EUA.

– ​Professor/ pesquisador visitante júnior​:​ programa oferece até 10 bolsas destinadas a jovens doutores, ativos no ensino de pós-graduação/graduação, em qualquer área do conhecimento, que possuam vínculo permanente com Instituições de Ensino Superior e/ou de pesquisa brasileiras. Os candidatos selecionados poderão realizar pesquisas, ministrar palestras e/ou apresentar cursos/seminários para a pós-graduação em instituições de ensino superior ou centros de pesquisa nos EUA, com duração de três ou quatro meses.

​- Cátedra na Emory University​:​ voltada a professores/pesquisadores com dez anos de experiência profissional para realizar pesquisa, cursos e ocasionalmente ministrar palestras e seminários para estudantes de pós-graduação na Emory University, Atlanta. As atividades devem ser relacionadas a áreas como Humanidades, Ciência, Ciências Sociais, Artes, Direito, Biomedicina, Saúde Pública, Enfermagem e Administração.

– ​Cátedra em Estudos Brasileiros na Universidade de Massachusetts Amherst​: para professores e pesquisadores com comprovada experiência nas áreas de Relações Raciais, Estudos Feministas/de Gênero, Movimentos Sociais, Políticas Sociais, Linguística e/ou Antropologia Cultural, Ideologia de Linguagem, Sociologia Política, Economia Política, História, Estudos Culturais e/ou Comunicação. O selecionado deverá lecionar uma disciplina para pós-graduação, na sua área de especialidade.

– Cátedra em Design Industrial na Purdue University​: voltada para professores e pesquisadores para ministrar curso e realizar pesquisa na área de Design Industrial. A bolsa tem duração de quatro meses. Candidato ideal deve ser capaz de abordar os desafios da área de forma interdisciplinar.