Fulbright oferece mais de 100 bolsas para brasileiros nos EUA

Oportunidades contemplam profissionais em meio de carreira, graduados em letras, doutorandos de qualquer área e professores/pesquisadores.

A Comissão Fulbright no Brasil oferece oportunidades acadêmicas para brasileiros recém formados em letras, roteiristas, estudantes de doutorado, professores universitários e pesquisadores. No total, são mais de 100 bolsas em 11 programas diferentes nas melhores universidades dos Estados Unidos. As candidaturas devem ser feitas online no site da Fulbright Brasil até 1 de agosto para os programas já divulgados. As bolsas cobrem seguro-saúde, despesas de passagem aérea, manutenção nos EUA, e o visto J1 entre outros benefícios.

A grande novidade de 2021, além do aumento de bolsas nos programas Foreign Language Teaching Assistant – FLTA, doutorado sanduíche e professor visitante, é que a Fulbright Brasil vai aceitar o Duolingo Test of English para inscrição nos programas FLTA e doutorado sanduíche.

Para tirar suas dúvidas, assista as lives com ex-bolsistas e os coordenadores dos programas que, no mês de junho, acontecem todas as quartas às 10h no canal da Fulbright no YouTube. Os eventos são online e gratuitos.

> Conheça os editais que estão abertos neste momento:

Mestrado em Roteiro de Cinema – MFA : a oportunidade cobre todos os custos de uma pós-graduação em roteiro de cinema ou TV em escolas renomadas dos Estados Unidos.

Cátedra Dra Ruth Cardoso Chair na Georgetown University : bolsa para um pesquisador/professor sênior que atuem nas áreas de Antropologia, Ciência Política, Sociologia e História do Brasil, com enfoque em processos sociais e políticos contemporâneos; para atividades de docência e pesquisa por até 9 meses.

> Confira todas as bolsas disponíveis e por serem divulgadas no site da Comissão Fulbright.

Sobre a Comissão Fulbright:

A Comissão Fulbright, desde 1957, já beneficiou mais de 3.500 brasileiros. Nesses 75 anos, mais de 370 mil bolsas de estudo, pesquisa e docência já foram concedidas pelo programa Fulbright a cidadãos norte-americanos e de outros 150 países.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte: Fulbright Brasil