Fulbright oferece bolsas para profissionais do setor público e do terceiro setor

As inscrições para o Programa Hubert H. Humphrey 2020-2021 estão abertas e vão até o dia 02/06. Não perca esta oportunidade!

A Comissão Fulbright Brasil está com as inscrições abertas para o Programa Hubert H. Humphrey, que oferece bolsas de estudo integrais nos Estados Unidos para profissionais em meio de carreira, empregados no setor público e no terceiro setor (ONGs).

O Programa Hubert H. Humphrey é uma atividade de intercâmbio da Fulbright, patrocinada pelo Bureau de Assuntos Educacionais e Culturais do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e administrada pelo Institute of International Education. Os Humphrey Fellows são alocados em universidades nos EUA por 10 meses, para desenvolver liderança, ampliar e adquirir experiências profissionais relacionadas às suas áreas de trabalho, e colaborar com colegas de várias partes do mundo. Essas experiências são complementadas por aulas, viagens de campo e visitas, workshops e seminários especiais.

As candidaturas serão avaliadas pelo Comitê de Seleção no Brasil, que indicará os candidatos brasileiros ao Comitê Internacional nos Estados Unidos, responsável pela seleção final.

Somente brasileiros residentes no Brasil durante a inscrição e o processo seletivo podem se candidatar. Interessados devem ser graduados em curso com duração igual ou superior a quatro anos e ter no mínimo cinco anos de experiência no setor público ou no terceiro setor (até agosto de 2020), em tempo integral, após a conclusão do Bacharelado. Devem demonstrar habilidades de liderança, ter interesse nos aspectos políticos do seu campo de especialização, apresentar registro de serviço público na comunidade e ter fluência em inglês.

>> Áreas contempladas pelas bolsas Humphrey:

1. Desenvolvimento Sustentável:

– Desenvolvimento Agrícola e Rural

– Manejo de Recursos Naturais e Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Políticas Ambientais

– Planejamento Urbano e Regional 2. Fortalecimento de Instituições Democráticas:

– Comunicação e Jornalismo

– Direito e Direitos Humanos

– Análise de Políticas Públicas e Administração Pública

– Tráfico de Pessoas (políticas públicas e prevenção)

– Políticas Públicas e Gestão em Tecnologias 3. Saúde Pública:

– Políticas e Administração de Saúde Pública

– HIV/AIDS (Política e Prevenção)

– Drogas (Educação, Prevenção e Tratamento) A bolsa oferece auxílio mensal para manutenção de acordo com a localidade onde o candidato selecionado vai estudar nos EUA, cobre as anuidade e taxas escolares e oferece subsídio para compra de computador e livros. Além disso, contempla passagens aéreas, plano de saúde limitado para acidentes e doenças, e um curso intensivo de inglês (para os bolsistas que não têm proficiência mínima no idioma).

Instruções específicas e o edital estão disponíveis no site da Fulbright. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online até o dia 02 de junho de 2019.

Esta é uma oportunidade única de participar de um programas de intercâmbio nos Estados Unidos e entrar para a rede de alumni da Fulbright.

