Fulbright Brasil oferece diversas bolsas nos EUA

São nove programas de bolsa para graduados em letras, doutorandos de qualquer área e professores/pesquisadores sênior e júnior. Inscrições até 23/09.

A Comissão Fulbright Brasil está com as inscrições abertas para nove programas de bolsas (2019/2020) nas melhores universidades norte-americanas. As ofertas se destinam a estudantes e professores brasileiros. O objetivo do Programa de Bolsas Fulbright é promover o entendimento mútuo entre o Brasil e os Estados Unidos.

Os intercâmbios acontecem entre agosto/setembro e maio/junho, durante o ano acadêmico nos Estados Unidos. A duração das bolsas varia de cerca de quatro meses para professores e nove meses para estudantes.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online até 23 de setembro de 2018. Instruções específicas e o edital de cada programa podem ser encontrados no site da Comissão Fulbright Brasil.

Essa é uma oportunidade única de participar de programas de intercâmbio do governo dos Estados Unidos e entrar para a rede de alumni da Fulbright!

>> Bolsas oferecidas:

> Doutorado Sanduíche nos EUA

Estudantes brasileiros de doutorado em todas as áreas do conhecimento podem se candidatar a uma das 30 bolsas para Doutorado Sanduíche nos EUA. O intercâmbio é de nove meses de duração com início em agosto/setembro de 2019 e término em abril/maio de 2020. Saiba mais AQUI.

> Programa Foreign Language Teaching Assistant (FLTA)

Quer ensinar português nos Estados Unidos? Este programa oferece até 20 bolsas de nove meses de duração para brasileiros ensinarem português nos EUA. Os bolsistas selecionados são alocados em universidades norte-americanas, onde auxiliam no ensino de português e frequentam cursos sobre a cultura e história dos EUA, além de outras disciplinas de seu interesse. Saiba mais AQUI.

> Professor/Pesquisador visitante nos EUA

Professores e pesquisadores de todas as disciplinas, que já concluíram seu doutorado há mais de sete anos, podem se candidatar a 10 bolsas. Ao longo de três ou quatro meses vão realizar pesquisas e/ou ministrar palestras em instituições de ensino superior ou centros de pesquisa nos Estados Unidos. Candidatos devem apresentar uma carta de aceitação da instituição anfitriã nos EUA. Saiba mais AQUI.

> Professor/Pesquisador júnior nos EUA

São até 10 bolsas destinadas a jovens doutores em qualquer área do conhecimento, recentemente contratados por instituições de ensino superior brasileiras, em caráter permanente. Candidatos selecionados poderão realizar pesquisas, ministrar palestras e/ou apresentar cursos/seminários para a pós-graduação em universidades ou centros de pesquisa nos Estados Unidos. A bolsa tem duração de três ou quatro meses. Saiba mais AQUI.

> Música na Universidade de Indiana

Esta cátedra se destina a intérpretes, professores e pesquisadores que atuem nas seguintes áreas:

– Performance

– Composição

– Estudos de jazz

– Teoria

– Musicologia

– Etnomusicologia

– Estudos culturais

A bolsa compreende um semestre acadêmico para realizar performances, pesquisas e/ou ministrar cursos. Acadêmicos (professores/pesquisadores), devem ter doutorado e pelo menos cinco anos de experiência profissional. Intérpretes devem ter pelo menos 10 anos de experiência profissional ou gravações já reconhecidas. Saiba mais AQUI.

Ciências Agrárias na Universidade de Nebraska

Bolsa destinada a professores pesquisadores com comprovada experiência na área das Ciências Agrárias e foco na ampliação da produtividade e eficiência dos sistemas agrícolas. O candidato selecionado vai passar quatro meses ministrando cursos e/ou realizando pesquisa na University of Nebraska. Saiba mais AQUI.

Estudos brasileiros na Universidade de Massachusetts Amherst

A Cátedra em Estudos Brasileiros se destina a professores e pesquisadores com comprovada experiência nas seguintes áreas:

– Relações raciais

– Estudos feministas/de gênero

– Movimentos sociais

– Políticas sociais

– Antropologia cultural

– Sociologia política

– Economia política

– História

– Estudos culturais

– Comunicação

O candidato selecionado deverá lecionar uma disciplina para pós-graduação, em sua área de especialidade no departamento correspondente, durante a estadia de quatro meses na Universidade de Massachusetts Amherst. Saiba mais AQUI.

Estudos brasileiros na Universidade de Texas, Austin

A cátedra em estudos brasileiros na Universidade de Texas – Austin, se destina a professores e pesquisadores, com 10 anos de experiência profissional nas áreas de ciências humanas ou sociais, com produção intelectual compatível. O candidato selecionado deverá lecionar uma disciplina para pós-graduação ou graduação avançada em tema relacionado a tensões sócio-culturais e políticas públicas no Brasil. Saiba mais AQUI.

Estudos brasileiros na Universidade Emory

Esta cátedra busca experiente professor brasileiro para realizar pesquisa, ministrar palestras, seminários e cursos para estudantes de pós-graduação por até quatro meses, na Universidade Emory, em Atlanta. Candidatos devem ter concluído seu doutorado antes de 31 de dezembro de 2010 e ter dez anos de experiência profissional nas áreas de ciências humanas e sociais, saúde pública ou biomedicina. As atividades devem ser relacionadas aos desafios globais e sua relação com o Brasil, trazendo novas perspectivas e conhecimentos sobre questões contemporâneas na América Latina.. Saiba mais AQUI.

Atenção:

É possível candidatar-se simultaneamente para as três Cátedras de Estudos Brasileiros, apresentando projetos específicos para cada instituição de acordo com as áreas temáticas solicitadas. Siga as orientações no manual de instruções.

Fonte: Comissão Fulbright Brasil