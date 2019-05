Fulbright Brasil oferece até 80 bolsas para brasileiros nos EUA

Oportunidades contemplam graduados em letras, doutorandos de qualquer área e professores/pesquisadores sênior e júnior, confira!



A ​Comissão Fulbright no Brasil,​ está oferecendo oportunidades acadêmicas para brasileiros recém formados em letras, estudantes de doutorado, professores universitários e pesquisadores. No total, são aproximadamente 80 bolsas em 14 programas diferentes nas melhores universidades dos Estados Unidos. Os benefícios serão concedidos no âmbito do Programa de Intercâmbio Educacional e Cultural do governo dos Estados Unidos e têm o objetivo de ampliar o entendimento entre a sociedade norte-americana e as de outros países.

As candidaturas devem ser feitas online no site da ​Fulbright Brasil​ até 28 de julho de 2019. As bolsas cobrem seguro-saúde, passagens aéreas, manutenção nos EUA, e visto J1, entre outros benefícios.

>> Confira os editais abertos:

– ​Doutorado sanduíche​:​ estudantes de doutorado brasileiros em todas as áreas do conhecimento podem se candidatar a uma das 30 bolsas, de nove meses de duração, com início em agosto/setembro de 2019 e término em abril/maio de 2020. Confira o perfil dos ​selecionados para o programa de doutorado sanduíche em 2018/2019​ AQUI.

– Bolsa para ensinar português​: ​o Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) oferece até 20 bolsas de nove meses de duração para brasileiros ensinarem português nos EUA. Os selecionados são alocados em universidades norte-americanas, onde auxiliam no ensino de português e frequentam cursos sobre a cultura e história dos EUA, além de outras disciplinas de seu interesse. Veja o perfil dos ​selecionados para o program FLTA 2018/2019​, AQUI.

– Professor /pesquisador visitante​:​ professores e pesquisadores de todas as disciplinas, com mais de sete anos após o doutorado, podem se candidatar a 10 bolsas de três ou quatro meses de duração para realizar pesquisa e/ou ministrar palestras em instituições de ensino superior ou centros de pesquisa nos Estados Unidos. O candidato deve apresentar carta de aceitação da instituição anfitriã nos EUA.

– ​​Professor/ pesquisador júnior​:​ programa oferece até 10 bolsas destinadas a jovens doutores, ativos no ensino de pós-graduação/graduação, em qualquer área do conhecimento, que possuam vínculo permanente com instituições de ensino superior e/ou de pesquisa brasileiras. Os candidatos selecionados poderão realizar pesquisas, ministrar palestras e/ou apresentar cursos/seminários para a pós-graduação em instituições de ensino superior ou centros de pesquisa nos EUA, com duração de três ou quatro meses.

>> Oportunidades cujos editais abrem em junho:

– ​Cátedra em Música ou Outras Artes na Universidade de Indiana, Bloomington​: ​voltada para intérpretes e/ou acadêmicos das áreas de música, teatro, dança e literatura. A bolsa compreende um semestre acadêmico para realizar performances, pesquisas e/ou ministrar cursos.

– ​Estudos Brasileiros na Emory University​ – tema: Brazil in Transnational Perspectives.​ Voltada para realizar pesquisa, ministrar cursos e, ocasionalmente, palestras e seminários para estudantes de pós-graduação na Emory University, Atlanta.

– ​Ciências Agrárias na Universidade de Nebraska, Lincoln​:​ destina-se a professores e pesquisadores.

– ​Estudos Brasileiros na Universidade de Massachusetts Amherst​: voltada para pesquisa e docência nas áreas de relações raciais, estudos feministas/de gênero, movimentos sociais, políticas sociais, antropologia cultural, sociologia política, economia política, história, estudos culturais ou comunicação.

– ​​Estudos Brasileiros na Universidade de Texas, Austin​:​ voltada para pesquisa e docência com foco em Tensões Sócio-Culturais e Políticas Públicas Educacionais.

– Saúde Global na University of New Jersey, Rutgers:​ voltada para pesquisa e docência na área de Saúde Global. Candidatos podem ter formação nas áreas de ciências da saúde ou ciências sociais.

Veja todas as bolsas disponíveis no site da Comissão Fulbright Brasil.

Sobre a Comissão Fulbright:

O programa da Comissão Fulbright iniciou-se em 1957 e já beneficiou mais de 3.500 brasileiros. No mundo, a Fulbright já concedeu mais de 370 mil bolsas de estudo, pesquisa e docência a cidadãos norte-americanos e de outros 150 países.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.

Fonte: Fulbright