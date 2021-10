Fulbright Brasil e Embaixada dos EUA dão bolsas para roteiristas estreantes

Programa comemora 75 anos da Fulbright e seleciona 12 brasileiros de segmentos sub-representados na indústria audiovisual.

A Fulbright no Brasil em parceria com Embaixada e os Consulados dos EUA, acaba de lançar a segunda edição do Curso Fulbright de Roteiristas Estreantes: Fulbright Brazil New Voices. Até 12 bolsistas de segmentos sub-representados da sociedade brasileira na indústria audiovisual serão selecionados. O curso é uma oportunidade única de formação e capacitação de roteiristas.

O Fulbright Brazil New Voices será conduzido totalmente em português e terá duração de quatro meses, seguindo o formato de “sala de roteiro”, denominação dada ao formato americano de workshop. O curso será conduzido de maneira 100% virtual, com dois encontros semanais de três horas, no período noturno. Além das aulas em grupo, cada participante poderá agendar uma vídeo-chamada particular de até 30 minutos com os instrutores, para tirar dúvidas e discutir outras ideias. Haverá aulas especiais mensais com convidados e especialistas da indústria cinematográfica.

“É uma oportunidade única de desenvolvimento profissional com qual visamos aumentar o acesso de camadas menos privilegiadas da sociedade a conhecimento técnico de audiovisual indispensável para acessar o mercado de trabalho na área”, ressalta Luiz Valcov Loureiro, diretor da Fulbright Brasil.

O Fulbright New Voices foi desenvolvido e será ministrado por dois ex-bolsistas da Fulbright do programa de mestrado de roteiro (MFA – Master in Fine Arts) que estudaram nos Estados Unidos.

> Benefícios:

– Bolsa-auxílio mensal de R$ 2.700,00 durante a duração do curso e auxílio para acesso à internet no valor de até R$ 200,00 por mês durante a duração do curso

– Laptop e licenças de Microsoft Office e Final Draft 11

– Ajuda de custo para participação em eventos profissionais

– Material bibliográfico

O Fulbright Brazil New Voices está na sua segunda edição. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da Comissão Fulbright no Brasil até 19 de novembro. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail cursoroteiristas@fulbright.org.br. No dia 19 de outubro, às 10h, será realizada uma live no canal da Fulbright no YouTube para tirar dúvidas sobre o programa.

O programa da Comissão Fulbright no Brasil começou em 1957 e já beneficiou mais de 3.500 brasileiros. No mundo, já foram concedidas mais de 370 mil bolsas de estudo, pesquisa e docência a cidadãos norte-americanos e de outros 150 países. A Comissão Fulbright no Brasil oferece bolsas de estudos para o intercâmbio de estudantes de pós-graduação, professores e pesquisadores que queiram fazer a diferença em suas comunidades por meio da pesquisa e do conhecimento.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.