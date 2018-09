Feiras EduExpo e EduCanadá chegam em setembro ao Brasil

Se você quer estudar no exterior, não perca estas feiras de intercâmbio que acontecem em oito cidades brasileiras de 19/09 a 02/10. Nos vemos lá!

A aventura de sair pelo mundo, aprender idiomas, trabalhar e se qualificar profissionalmente está contagiando um número cada vez maior de brasileiros. No ano passado, o setor de intercâmbio alcançou a marca inédita de 302 mil estudantes no exterior, segundo pesquisa da Brazilian Educational & Language Travel Association – Belta.

Acompanhando esse crescimento, a EduExpo e a EduCanadá, as duas maiores feiras de intercâmbio do mundo, acontecem de 19 setembro a 2 de outubro em Recife, Salvador, São Paulo, Alphaville, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte.

Mais de 100 dirigentes de renomadas instituições de ensino da Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália, vão apresentar seus programas de estudos e explicar tudo sobre intercâmbio. Durante todo evento, serão oferecidos seminários curtos sobre como funciona o intercâmbio nos diferentes países – com informações detalhadas sobre cursos, destinos, oportunidades de trabalho, acomodações, vistos e documentação.

Você poderá obter informações sobre cursos de idiomas, highschool, graduação, pós, mestrado, doutorado, MBA, estágios remunerados, cursos técnicos e de férias nos diversos estandes da EduExpo e da EduCanada, e vai ficar por dentro das ofertas e descontos que existem para os diversos tipos de programas!

No Brasil, a feira disponibiliza o aplicativo “inteligente” EDUEXPOS, que permite aos estudantes se conectarem com as instituições antes, durante e após o evento. A entrada é gratuita, inscreva-se nos sites EduExpos e EduCanada.

“Quem pretende estudar, trabalhar ou aprender um novo idioma no exterior não precisa mais realizar cansativas pesquisas sobre cursos, culturas, vistos, documentação, instituições, passagens, preços e agências. Todas estas informações serão apresentadas na EduExpo e na EduCanada”, explica Daniela Ronchetti, diretora para operações das duas feiras no Brasil.

Eu estarei em São Paulo dia 22/09 às 15h50 e dia 23/09 às 17h para conversar com você sobre o passo a passo para estudar no exterior. Confira a programação completa AQUI.

O evento é gratuito, faça já sua inscrição online pelos sites EduExpos e EduCanada!

>> SERVIÇO – Feiras de Intercâmbio EduExpo e EduCanadá

RECIFE

Local: RioMar Shopping

Endereço: Av. República do Líbano, 251 – 3º piso, próximo à praça de alimentação

Data: 19 de setembro, quarta feira

Horário: 16h às 21h

Ingresso: Entrada Franca

SALVADOR

Local: Fiesta Bahia Hotel

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741

Data: 20 de setembro, quinta feira

Horário: 16h às 21h

Ingresso: Entrada Franca

SÃO PAULO

Local: Centro de Convenções Frei Caneca

Endereço: Rua Frei Caneca, 569, 5° andar

Data: 22 e 23 de setembro, sábado e domingo

Horário: 14h às 19h

Ingresso: Entrada Franca

ALPHAVILLE

Local: ATC – Alphaville Tênis Clube

Endereço: Alameda Paris, 555

Data: 24 de setembro, segunda feira

Horário: 16h às 21h

Ingresso: Entrada Franca

RIO DE JANEIRO

Local: Hilton Rio de Janeiro Copacabana

Endereço: Av. Atlântica, 1020

Data: 26 de setembro, quarta feira

Horário: 16h às 21h

Ingresso: Entrada Franca

BRASÍLIA

Local: Centro de Eventos e Convenções Brasil 21

Endereço: SHS Qd 06, Lote 01, Conjunto A

Data: 28 de setembro, sexta feira

Horário: 16h às 21h

Ingresso: Entrada Franca

PORTO ALEGRE

Local: Barra Shopping Sul

Endereço: Av. Diário de Notícias, 300, Cristal

Data: 30 de setembro, domingo

Horário: 14h às 19h

Ingresso: Entrada Franca

BELO HORIZONTE

Local: Hotel Mercure Lourdes

Endereço: Avenida do Contorno, 7315

Data: 02 de outubro, terça feira

Horário: 16h às 21h

Ingresso: Entrada Franca

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.